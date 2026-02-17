تازہ تر ین
اہم خبریں, پاکستان

عمران خان کو تازہ پھلوں کاجوس، دیسی مرغ، مٹن، شہد،کافی، مکس اچار بھی ملتا ہے، اڈیالہ جیل میں دستیاب سہولیات کی رپورٹ سامنے آگئی

بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اڈیالہ جیل میں سہولیات پر رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرادی گئی۔

سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے تین صفحات پر مشتمل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے۔

رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا اڈیالہ جیل میں کمپاؤنڈ 7 سیل پر مشتمل ہے، ‏بانی پی ٹی آئی کے سیل کے سامنے 57 فٹ لمبی اور 14 فٹ چوڑی راہدری ہے، ‏بانی پی ٹی آئی کے کمپاؤنڈ سے ملحق 35/37 کا لان ہے۔

سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ کے مطابق عمران خان لان میں بیٹھ کر کتابیں اور اخبارات پڑھتے ہیں اور دھوپ سینکتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کے 7 سیلز پرمشتمل کمپاؤنڈ میں 30 سے35 قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش ہے۔

رپورٹ کے مطابق ‏بانی پی ٹی آئی کو ورزش کے لیے سائیکلنگ مشین اور دیگرجم کا سامان فراہم کیا گیا ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہےکہ عمران خان ناشتے میں کھجور، اخروٹ، شہد،کافی،دلیہ، لسی،گرم دودھ اور چیا سیڈز لیتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ناشتے میں مسمی اور انار کا جوس بھی پیتے ہیں۔

سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ کے مطابق عمران خان کو دوپہر کےکھانے میں دیسی مرغ، مٹن، سلاد، مکس اچار، آلوچپس، انڈہ فرائی اور مکس دال فراہم کی جاتی ہے۔

بانی پی ٹی آئی شام کو بادام،کشمکش،پسا ہوا ناریل، دودھ،کھجور،کیلے اور سیب کا شیک پیتے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق عمران خان کو صبح سے لےکر شام تک قدرتی روشنی اور تازہ ہوا کی رسائی دی جاتی ہے۔

سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہےکہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں محفوظ ماحول میں رکھا گیا ہے، ‏بانی پی ٹی آئی کو بہترکلاس مہیا کی گئی ہے۔


اہم خبریں
ایران نے آبنائے ہرمز میں اپنی میزائل مشقیں اچانک بند کردیں؛ وجہ سامنے آگئی
آسٹریا کے سرمایہ کار، تاجر پاکستان میں سرمایہ کاری کیلئے تیار
کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، دہری شہریت کی حامل خاتون مسافر سے 6 کلوگرام چاندی برآمد
بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کرادی گئی
بار اور بینچ لازم و ملزوم، وکلا کے مسائل حل کرنا ترجیح ہے: چیف جسٹس لاہورہائیکورٹ
قومی اسمبلی کا دوسرا پارلیمانی سال مکمل
مریم نواز کی چودھری شوگر ملز کیس: گارنٹی رقم واپسی کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری
سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ، ہنڈرڈ انڈیکس منفی زون میں بند ہوا
عمران خان کو تازہ پھلوں کاجوس، دیسی مرغ، مٹن، شہد،کافی، مکس اچار بھی ملتا ہے، اڈیالہ جیل میں دستیاب سہولیات کی
چیٹ جی پی ٹی میں صارفین کی سکیورٹی بہتر بنانے کیلئے 2 نئے فیچرز متعارف
وزیر اعلیٰ پنجاب کا 40 لاکھ خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈ دینے کا اعلان
بی ایل اے علیٰحدگی پسند نہیں سنگین دہشت گرد تنظیم ہے: امریکی جریدہ
ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں بانی کی آنکھ کیسی ہے: بیرسٹر گوہر
یکم رمضان کو ملک بھر میں بینک تعطیل کا اعلان
ماہ رمضان کے احترام میں پنجاب بھر کے تھیٹرز بند
کراچی: سپر ہائی وے پر متعدد گاڑیوں کی ٹکر، 4 افراد جاں بحق





دلچسپ و عجیب
استری سے جلے ڈیزائن کی شرٹ متعارف، قیمت سنتے ہی ہوش اڑ جائیں!
اس تصویر نے لوگوں کو دنگ کیوں کر دیا؟
پائلٹ نے چلتی ٹرین پر طیارہ اتار کر دنیا کو حیران کر دیا
خاتون کا والدہ کی میت گھر میں چھپاکر کئی برس تک پنشن وصول کرنے کا انکشاف
کیا آپ ریاضی کے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟
پارٹی میں آئی فون جیتنے والا شخص ڈبے کے اندر ڈیوائس کی جگہ ٹائلز کو دیکھ کر دنگ
امریکا: مقابلے کے دوران باکسر کی وِگ اکھڑ گئی
ایک غلطی نے امریکی شہری کو لاکھوں ڈالر جتوادیے
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain