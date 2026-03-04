تازہ تر ین
اہم خبریں, کھیل

بنگلہ دیش کیخلاف ون ڈے سیریز کیلئے 15 رکنی قومی سکواڈ کا اعلان

شاہین شاہ آفریدی ون ڈے انٹرنیشنل ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے۔

15 رکنی سکواڈ میں شاہین شاہ آفریدی (کپتان)، عبدالصمد، ابرار احمد، فہیم اشرف، فیصل اکرم، حارث رؤف، حسین طلعت، معاذ صداقت، محمد رضوان (وکٹ کیپر)، محمد وسیم جونیئر، محمد غازی غوری (وکٹ کیپر)، سعد مسعود، صاحبزادہ فرحان، سلمان علی آغا اور شامل حسین شامل۔ ہیں۔

واضح رہے تین میچوں کی سیریز 11 سے 15 مارچ تک ڈھاکا کے شیرِ بنگلا نیشنل سٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔


اہم خبریں
پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی قلت نہیں 28 دنوں کا بیک اپ موجود ہے، وزیر خزانہ
ایران کیخلاف جنگ غیرقانونی اور جھوٹ پر مبنی ہے، امریکی سینیٹرز کی ٹرمپ پر سخت تنقید
پنجاب میں معدنیات و قدرتی ذخائر کی تلاش کیلیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی جانب اہم پیش رفت
بنگلہ دیش کیخلاف ون ڈے سیریز کیلئے 15 رکنی قومی سکواڈ کا اعلان
مارچ میں درجہ حرارت بڑھنے سے غیر معمولی گرمی اور ہیٹ ویو کا خدشہ
ٹی ٹوئنٹی رینکنگ: بلے بازوں میں صاحبزادہ فرحان دوسری،بولرز میں ابرار احمدتیسری پوزیشن پرآ گئے
آیت اللہ خامنہ ای کے بعد ان کے ہر جانشین کو نشانہ بنائیں گے: اسرائیلی وزیردفاع
شادی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، معروف اداکارہ کا انکشاف
معروف ٹک ٹاکر مذاق میں قتل، گولی مارنے کی ویڈیو وائرل
حاملہ خواتین میں کی جانیوالی تھراپی بچوں میں اہم پیدائشی نقص ختم کر سکتی ہے: تحقیق
رمضان المبارک: سحری میں کن چیزوں سے پرہیز کریں؟
پنجاب ریونیو اتھارٹی نے فروری میں ریکارڈ محصولات اکٹھے کر لیے
یہ انوکھے کھلونے آپ کے بہترین اے آئی ساتھی ثابت ہوں گے
ایرانی جارحیت کا جواب دینے کا مکمل حق رکھتے ہیں: سعودی عرب
امریکا نے جوہری مذاکرات کو رئیل سٹیٹ کی طرح ڈیل کیا: ایرانی وزیر خارجہ
ایران میں رجیم چینج کیلئے امریکی خفیہ ادارے کا بڑا پلان سامنے آگیا





دلچسپ و عجیب
دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین
شادی کی پیشکش کیلئے گاڑی میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنیوالا شخص
طویل فاصلے سے پیٹھ کے پیچھے ٹینس بال کیچ، نیا عالمی ریکارڈ قائم
ایک شخص کا فون گرنے پر پانڈا نے اسے واپس کرنے سے انکار کر دیا
ایران، اسرائیل امریکا جنگ: کیا بابا وانگا کی خطرناک پیشگوئی سچ ثابت ہونے جارہی ہے؟
۔32 لاکھ روپے کی رقم کیوں خرچ کی؟ 10 سالہ بیٹے نے باپ کیخلاف مقدمہ جیت لیا
پاکستانی فنکار نے کباڑ کو خوبصورت مجسموں میں تبدیل کر دیا
ناسا سائنسدان نے خلائی مخلوق کی موجودگی کا حیران کن دعویٰ کردیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain