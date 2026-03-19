تازہ تر ین
شوبز

موت کے 3 سال بعد سدھو موسے والا کا اے آئی ٹور، پاکستان سمیت کئی ممالک میں پرفارم کریں گے

 

آنجہانی بھارتی پنجابی گلوکار Sidhu Moosewala کی موت کے تین سال بعد ان کے اے آئی ٹور کا اعلان کیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سدھو موسے والا کی ٹیم نے ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر گلوکار کے ’Signed To God‘ ٹور کا اعلان کیا۔

میڈیا کے مطابق اس عالمی ٹور میں سدھو موسے والا کا ڈیجیٹل کردار اے آئی کی مدد سے پیش کیا جائے گا۔ اس ٹور کے دوران ان کا اے آئی سے تیار کردہ کردار متعدد ممالک میں پرفارم کرے گا، جن میں امریکا، کینیڈا، متحدہ عرب امارات، بھارت، برطانیہ، آسٹریلیا اور پاکستان شامل ہیں۔

پاکستان میں ٹور کے اعلان کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے خوشی اور جوش کا اظہار کیا ہے۔

سدھو موسے والا کا ورلڈ ہولوگرام ٹور ، مداحوں کے لیے جذباتی لمحہ

واضح رہے کہ سدھو موسے والا کو مئی 2022 میں بھارتی ریاست پنجاب میں لارنس بشنوی کے گینگ سے تعلق رکھنے والے افراد نے قتل کیا تھا۔ ان کی موت بھارتی موسیقی کی تاریخ میں ایک اہم اور وسیع پیمانے پر رپورٹ ہونے والا واقعہ سمجھی جاتی ہے۔


اہم خبریں
ایران جنگ کا 20 واں روز، آئل اور گیس تنصیبات پر حملے، دنیا بھر میں توانائی بحران کا خدشہ
پی ایس ایل: زمبابوے کے سکندر رضا نے لاہور قلندرز کو جوائن کرلیا
ابرار احمد کی سن رائزرز میں شمولیت پر گواسکر بھی تلملا اٹھے
پاکستان ہاکی فیڈریشن کروڑوں روپے فنڈر لینے کےباوجودہیڈ آفس لاہور کا سٹاف تنخواہوں سے محروم
ایران جنگ میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 13 ہوگئی، 200 سے زائد زخمی
تولہ سونے کی قیمت 1800 کم ہوکر 5 لاکھ 22 ہزار 762 روپے ہوگئی
رحیم یار خان: بے نظیر انکم سپورٹ سنٹر کی چھت گرگئی، 5 خواتین جاں بحق، 55 زخمی
سعودی عرب کا 60 سے زائد ڈرونز روکنے کا دعویٰ
جاپان نے اپنے ہنگامی ذخائر سے تیل نکالنا شروع کر دیا
آپریشن غضب للحق جاری، باجوڑ سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹوں پر حملہ
بغداد:وکٹوریہ بیس پر ڈرونز اور راکٹوں سے حملہ،10 امریکی فوجی ہلاک
ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کے تحفظ کےلیے چین سمیت ’سات ممالک‘ سے رابطہ
ڈرون حملے میں فیول ٹینک میں آتشزدگی، دبئی ایئر پورٹ پر پروازیں متاثر
جاپان، آسٹریلیا کا بھی آبنائے ہرمز کی سکیورٹی کیلئے جہاز بھیجنے سے انکار
سبالینکا کی رائباکینا کے خلاف فتح ، پہلا انڈین ویلز ٹینس ٹائٹل جیت لیا
اسرائیلی حملے،غزہ میں 2بچوں،حاملہ خاتون سمیت 13 افرادجاں بحق





دلچسپ و عجیب
102 سالہ خاتون جسے گزشتہ 50 سال میں کبھی اسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑی
چارج ہوتا موبائل فون استعمال کرتے بچی کے ہاتھ میں دھماکے سے پھٹ گیا، ویڈیو وائرل
ستردن تک گنتی گننے والی خاتون نے 18 سال پرانا ریکارڈ توڑ ڈالا
جوان نظرآنیوالے اس شخص کی عمر نے کیا سب کو حیران
سب سے کم عمر پیشہ ور ریسر ، 5 سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس ملاتھا
کیا آپ تصویر دیکھ کر اس خاتون کی اصل عمر بتا سکتے ہیں ؟
کرائے کیلئے استعمال شدہ سکّہ دو ہزار برس پُرانا نکلا
مصنوعی ذہانت نے کھربوں کی ٹیکس چوری پکڑ لی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain