اوگرا نے ایل پی جی کی اضافی قیمت کی وصولی کا نوٹس لے لیا

کمپنیوں کو سرکاری ریٹ لسٹ کی خلاف ورزی پر ایکشن کا عندیہ

اوگرا نے ملک میں ایل پی جی کی اضافی قیمت کی وصولی کا نوٹس لے لیا۔ تمام کمپنیوں کو سرکاری ریٹ لسٹ کی خلاف ورزی پر ایکشن کا عندیہ دیدیا۔

ترجمان اوگرا کے مطابق ایل پی جی سیکٹر کی مانیٹرنگ سخت کردی ہے، اوگرا نے  ملک بھر میں فیلڈ انسپکشنز شروع کر دی ہیں، مارچ 2026 کی مقررہ قیمتوں پر فروخت یقینی بنائی جائے، تمام صوبائی حکومتوں اور ضلعی انتظامیہ کو کارروائی کی ہدایت کردی گئی ہے۔

بیان کے مطابق ایل پی جی مارکیٹ میں اوورچارجنگ برداشت نہیں کی جائے گی، مارچ کے لیے ایل پی جی کی قیمت فی کلو 225 روپے مقرر ہے۔ مارکیٹ میں ایل پی جی کی قیمت 400 سے 450 روپے وصول کی جارہی ہے جبکہ روپے 2665 والال گھریلو سیلنڈر 5 ہزار روپے تک فروخت ہورہا ہے۔


اوگرا نے ایل پی جی کی اضافی قیمت کی وصولی کا نوٹس لے لیا
