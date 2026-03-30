سیکیورٹی خدشات کے باعث این اے 256 خضدار میں ضمنی الیکشن ملتوی

سیکیورٹی صورتحال کے باعث 5 اپریل کا الیکشن شیڈول معطل کیا گیا
الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی خدشات کے باعث خضدار میں قومی اسمبلی کی نشست پر ہونے والا ضمنی الیکشن ملتوی کردیا۔
الیکشن کمیشن نے این اے 256 خضدار میں ضمنی انتخاب ملتوی کرنے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا گیا۔ بلوچستان حکومت نے حساس اداروں کی رپورٹ کی بنیاد پر الیکشن کمیشن سے پولنگ ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔
نوٹیفکیشن کے مطابق سیکیورٹی صورتحال کے باعث 5 اپریل کو ہونے والا الیکشن شیڈول معطل کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری اور آئی جی بلوچستان کو بھی بریفنگ کیلئے طلب کرلیا ہے۔ خضدار ضمنی انتخاب کا نیا شیڈول بعد میں جاری کیا جائے گا۔