محکمہ موسمیات کی شہر میں وقفے وقفے سے بارش برسنے کی پیشگوئی

شہر لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور افق پر بادلوں کے ڈیرے جم گئے ہیں جبکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موجودہ درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 17 اور زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق ہوا کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 57 فیصد تک جا پہنچا ہے۔
محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ آج اور کل شہر میں وقفے وقفے سے بارش برسنے کا امکان ہے، جس سے موسم مزید خوشگوار ہونے کی توقع ہے۔