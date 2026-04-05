صدر مملکت آصف علی زرداری کی مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارکباد

ویب ڈیسک:صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاکستان میں مقیم مسیحی شہریوں اور دنیا بھر کی مسیحی برادری کو ایسٹر کے موقع پر دلی مبارکباد پیش کی ہے۔
اپنے پیغام میں صدر زرداری نے کہا کہ یہ دن ہمدردی، امید، تجدید، ازسرِ نو زندگی، تازگی، نجات، زندگی کی موت پر اور اچھائی کی برائی پر فتح کا واضح پیغام دیتا ہے۔
صدرِ مملکت نے کہا ہے کہ پاکستان میں یہ اقدار محض نظریاتی نہیں بلکہ عملی زندگی میں نظر آتی ہیں، مسیحی مرد و خواتین ہمارے سکولوں، ہسپتالوں، سرکاری خدمات اور مسلح افواج میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ مسیحی خاندان اس دن کو عبادت اور باہمی میل جول کے ذریعے مناتے ہیں،ان کی خدمات ہمارے معاشرے کے معمول کے نظام کا حصہ ہیں اور یہ اعتراف اور احترام کی مستحق ہیں، پاکستانی مسیحیوں کو وطن کے لیے ان کی خدمات کے باعث قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔
صدر آصف زرداری نے کہا کہ ہم آج بھی پنجاب اسمبلی کے مسیحی سپیکر ایس۔ پی۔ سنگھا کے قیامِ پاکستان میں تاریخی کردار کو یاد رکھتے ہیں، ہر پاکستانی 1965 کی جنگ میں سیسل چوہدری کے بہادرانہ کردار کو بھی یاد رکھتا ہے، قائداعظم ریاست کے لیے ایک واضح سمت متعین کی تھی، جو تمام شہریوں کے لیے مذہب اور نسل سے بالاتر ہو کر مساوات، آزادی اور تحفظ پر مبنی ہے۔ یہ اصول پاکستان کے آئین میں شامل ہیں، جو ہر شہری کو برابر کے حقوق اور تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔
صدر مملکت نے کہا کہ میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں تمام برادریاں ان حقوق سے مکمل طور پر مستفید ہوں، حکومت اقلیتی برادریوں کی جان، مال، عزت اور سلامتی کے تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے پُرعزم ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس موقع پر میں تمام شہریوں کو تلقین کرتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تحمل، احترام اور ذمہ داری کے ساتھ پیش آئیں، ایک مضبوط اور مستحکم معاشرہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ ہم روزمرہ زندگی، کام کی جگہوں، محلوں اور اداروں میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔