خیبر پختونخوا اسمبلی ؛اسلام آباد امن مذاکرات کی حمایت میں قراداد متفقہ طور پر منظور

خیبر پختونخوا اسمبلی میں اسلام آباد امن مذاکرات کی حمایت میں قراداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی،قرارداد کے متن کے مطابق اسلام آباد میں امن مذاکرات ہی پائیدار امن کا واحد راستہ قراردیاگیا ہے۔
اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومت کی پیش کردہ قرارداد میں امن، استحکام اور علاقائی تعاون پر زوردیا گیا، متن میں کہا گیا ہے کہ قرارداد میں بانی پی ٹی آئی کے خارجہ پالیسی وژن کو خراج تحسین پیش کیا گیا ۔
اسلام آباد میں امن مذاکرات ہی پائیدار امن کا واحد راستہ قراردیاگیا ہے، قرارداد میں خیبرپختومخوا اسمبلی قراردادکا امن اور سفارت کاری کے فروغ کا اعادہ بھی کیا گیا ہے ۔
قرارداد کے متن کے مطابق اسلام آباد امن مکالمہ علاقائی ہم آہنگی کا موقع، تنازعات غربت اور انسانی مسائل میں اضافے کا سبب ہیں ۔
قرارداد میں خیبرپختونخوا اسمبلی میں سیاسی مکالمے کو ناگزیر قرار دے دیا گیا، ایوان نے امن مذاکرات کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے، خيبر پختونخوا اسمبلی نے قرارداد متفقہ طور پر منظور کرلیا ۔