وزیراعظم، فیلڈ مارشل نے پاکستان کی عزت بڑھانے کیلئے تاریخی کام کیا: نواز شریف

گلگت بلتستان پارلیمانی بورڈ کے اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ (ن) کے صدر نوازشریف کا کا کہنا تھا کہ سیاسی میدان ہو یا دفاع کا معاملہ، ہم نے اپنا بھرپور کردارادا کیا۔

انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہبازشریف، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انتھک محنت کی، آج دنیا بھر میں ایک بار پھر سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے۔

نواز شریف کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ (ن) نے گلگت بلتستان میں عوام کی خدمت کی ہے، گلگت بلتستان میں 60 ارب کی لاگت سے سڑک بنائی، فاصلے کم ہوئے، وزیراعظم شہبازشریف گلگت بلتستان کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔

سابق وزیراعظم نے کہا کہ گلگت بلتستان میں ہونے والے ترقیاتی کام کوئی احسان نہیں، عوام کا حق ہے، ہم نے صرف باتیں نہیں کیں، عملی طور پر کام کر کے دکھائے ہیں، ہم سب نے مل کر ملک کو ترقی کی طرف لے جانا ہے۔

صدر مسلم لیگ (ن) کا کہنا تھا کہ پنجاب اور مرکز ترقی میں سب سے آگے ہیں، مجھے گلگت بلتستان اتنا ہی عزیز ہے جتنا پنجاب، سندھ اور بلوچستان ہے، پاکستان مسلم لیگ (ن) عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے، مسلم لیگ (ن) نے ہر شعبے اور ہر محاذ پر اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔

نوازشریف نے کہا کہ گلگت بلتستان میں فنڈزکی کمی بیشی کو وزیراعظم دیکھیں گے، وزیراعظم شہباز شریف سے پیسے لے کر گلگت بلتستان کو میں خود دوں گا، گلگت بلتستان میں ہونے والے ترقیاتی کام مقامی لوگوں کا حق ہے۔

انہوں نے کہا کہ مجھے لوگوں نے کہا چھوٹے سے علاقے میں اربوں روپے کی سڑکیں بنا رہے ہیں، میں نے کہا سڑکیں بنانا کوئی احسان نہیں ہے، 24 گھنٹے کا سفر 10 گھنٹے کا ہوگیا، لواری ٹنل میں اربوں روپے خرچ ہوئے جو خرچ کرنا انتہائی ضروری تھا۔

سابق وزیراعظم نے کہا کہ اسلام آباد اور پنجاب میں بھرپور ترقیاتی منصوبے جاری ہیں، دوسرے صوبوں کو بھی پنجاب کے منصوبوں کی تقلید کرنی چاہیے، مقامی حکومتیں وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ خود بھی اپنے فنڈز جنریٹ کریں۔

نواز شریف نے کہا کہ آپ کا بجٹ صرف لوگوں کی جیب میں نہیں جانا چاہئے آن گراؤنڈ استعمال ہونا چاہئے، ہم نے کبھی نہیں کہا فلاں نے یہ کیا فلاں پارٹی نے وہ کیا۔

انہوں نے کہا کہ پندرہ سال سے خیبرپختونخوا میں ایک حکومت ہے، پندرہ سال سے وہاں کیا ہو رہا ہے، خیبرپختونخوا میں کہاں فری ادویات اور اچھی ٹرانسپورٹ مل رہی ہے؟ کیا کوئی وہاں سکھ کا سانس لے رہا ہے؟ جب یہ چیزیں نظرنہ آئیں توپھردل کرتا ہے وہاں ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟۔


لوری شاویز کا استعفیٰ، ٹرمپ کابینہ میں ایک ماہ میں تیسری بڑی تبدیلی
6 مویشی منڈیاں 349.5 ملین روپے میں نیلام، کیش لیس نظام نافذ کرنے کا فیصلہ
اسلام آباد میں گرینڈ کومبنگ سرچ آپریشنز تیز،درجنوں مشکوک افراد تھانے منتقل
رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ مہنگائی میں اضافہ، غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی
عمران خان کو رہا کرکے سیاسی کردار ادا کرنےکا موقع دینا چاہیے، مولانا فضل الرحمان
55 سالہ شخص بھی نویں کا امتحان دینے والوں میں شامل
کل تمام دفاتر بند رکھنے کا اعلان
بجلی کی فراہمی میں بہتری، پیک اوقات میں لوڈ مینجمنٹ میں نمایاں کمی، پاور ڈویژن
اسٹیل ملز میں اربوں روپے کی منظم چوری کا بڑا اسکینڈل بےنقاب
واٹس ایپ بھی اب ماہانہ فیس چارج کرے گا، جانیں تفصیلات اور خصوصیات
خواتین کو سالانہ پنشن، 300 یونٹ تک مفت بجلی، سیاسی جماعت کا بڑا اعلان
اسلام آباد میں مارگلہ پہاڑیوں کے دامن میں ہزار ایکڑ پر نیا پارک بنانے کا فیصلہ
امریکا کے نائب صدر کل پاکستان پہنچیں گے، الجزیرہ
ایرانی وفد کا آج اور جے ڈی وینس کا کل اسلام آباد پہنچنے کا امکان: مغربی میڈیا کا دعویٰ
تیل سستا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان
ملک بھر میں تین چھٹیاں، حکومت کا تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کا حکم





انشورنس کیلئے ریچھ بن کر حملہ کرنیوالے تین افراد کو سزا
انگلینڈ میں بھابھی نے دلہن پر سیاہ پینٹ پھینک دیا
ریڈ لائٹ تھراپی کیا واقعی لمبی عمر کا راز؟
مرنے سے قبل دکھائی دینے والے خواب ، سائنسی تحقیق میں دلچسپ انکشافات
کامک کرداروں کا ٹیٹو جسم بنوانے والا برطانوی مداح
چین نے 22 ہزار سے زائد ڈرونز ایک ساتھ اُڑا کر عالمی ریکارڈ بنالیا
کیا 30 سیکنڈ میں بتا سکتے ہیں کہ کس گلاس میں سب سے زیادہ جوس ہے؟
پارٹی کیلئے بچے کو تیار کرنیکا انوکھا انداز، ماں مشکل میں پھنس گئی
