پاکستانی حجاج رواں برس قربانی پر ساڑھے 9 ارب روپے سے زائد خرچ کریں گے

 رواں برس پاکستانی حجاج قربانی کی مد میں ساڑھے نو ارب روپے سے زائد کے اخراجات کریں گے۔ سرکاری اور نجی سکیموں کے تحت حج پر جانے والے ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس عازمین مجموعی طور پر بارہ کروڑ نوے لاکھ ریال سے زائد رقم سے قربانی کے جانور خریدیں گے۔

رواں سال فی حاجی ایک جانور کی قربانی کے اخراجات سات سو بیس ریال طے پائے ہیں، جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً چون ہزار روپے بنتے ہیں۔ پاکستان سے سرکاری سکیم کے تحت جانے والے ایک لاکھ انیس ہزار دو سو دس عازمین کی قربانی پر چھ ارب تینتالیس کروڑ روپے سے زائد خرچ ہوں گے۔

 


کراچی میں 2 دن کے لئے پانی کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان کردیا گیا
میٹرک پریکٹیکلز میں نقل روکنے کیلئے بڑا اقدام، لیبز میں سی سی ٹی وی نصب کرنے کا فیصلہ
درسی کتب کے لیے مہنگے کاغذ کی منظوری، قیمتوں میں اضافے کا امکان
تمام خدمات ایک پلیٹ فارم پر، نادرا کی جدید ویب سائٹ متعارف
عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ
توہین مذہب کیس: رجب بٹ بڑی مشکل میں پھنس گئے
حج سیزن کے دوران وزٹ ویزا ہولڈرز کو رہائش دینے پر بڑے جرمانے کا اعلان
کے الیکٹرک ملازمین کا مبینہ اغوا یا کچھ اور؟ 40 گھنٹے بعد واپسی پر متضاد بیانات نے معمہ بنا دیا
پنجاب کے دیہات میں صفائی کے ساتھ گیس کی فراہمی کا میگا منصوبہ
23 ہزار افراد کی ملازمت خطرے میں!
پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو مزید ایک ارب ڈالر کی رقم واپس کر دی
وزیر داخلہ سندھ کا صوبے میں بین الاقوامی طرز کے دو ٹریننگ سینٹرز کے قیام کا اعلان
ٹک ٹاک کا نیا اے آئی میم ری مکسر فیچر متعارف
گلگت بلتستان میں 25 سال بعد بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی تیاریاں
چمن: 11 سالہ بچی میں کانگو وائرس کی تصدیق
لاہور میں تین بچوں کا قاتل کون نکلا؟ تہلکہ خیز انکشافات





’’خوف بمقابلہ دلیری‘‘ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ کیوں بننےلگا ؟
اس تصویر میں چھپی غلطی 30 سیکنڈ میں پکڑ سکتے ہیں؟
وہ بچہ جس نے 14 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ سے طیارے کا فعال انجن تیار کرلیا
اے آئی پر مبنی روبوٹ نے بہترین ٹیبل ٹینس کھلاڑیوں کو شکست دے دی
ترک سیاستدان کی موچھوں کے دنیا بھر میں چرچے!
60 ہزار سانپوں کو پال کر سالانہ 4 کروڑ روپے سے زائد کمانے والی خاتون
بال پوائنٹ پین کے ڈھکن میں سوراخ کیوں ہوتا ہے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی
انشورنس کیلئے ریچھ بن کر حملہ کرنیوالے تین افراد کو سزا
