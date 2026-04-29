تازہ تر ین
شوبز

تفریح نواز شریف کی طرح کسی بھی لیڈر نے فنکاروں کو سپورٹ نہیں کیا:وسیم عباس

(ویب ڈیسک) پاکستان کے سینئر اداکار وسیم عباس نے کہا ہے کہ آج تک نواز شریف کی طرح کسی نے فنکاروں کو سپورٹ نہیں کیا۔

حال ہی میں وسیم عباس نے اداکار احمد علی بٹ کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔

وسیم عباس نے نواز شریف کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب آرٹسٹ کمیونٹی کی ہمیشہ اتنی سپورٹ کرتے رہے ہیں کہ اتنا کسی حکمران نے نہیں کیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ جب وہ ملک بدر تھے تب بھی وہ آرٹسٹ کا حال پوچھتے تھے،  بغیر کسی کو بتائے بیمار آرٹسٹ کے گھر پیسے بھجوا دیتے تھے تو کسی کو علاج کیلئے اپنے ہسپتال کی آفر کرتے تھے۔

وسیم عباس کا کہنا تھا کہ کسی کی اچھائی ہے اور اگر کوئی نیکی کے کام کررہا ہے تو آپ لوگ غصہ کیوں کررہے ہیں۔


اہم خبریں
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain