تازہ تر ین
شوبز

جائیداد کا تنازع؛ کرشمہ کپور کے بچوں کو عدالتی ریلیف مل گیا؛ جائیداد کی مالیت کتنی ہے؟

کرشمہ کپور کے بچوں کو ان کے مرحوم والد سنجے کپور کی جائیداد کے تنازع میں اہم عبوری ریلیف مل گیا۔

عدالت نے عبوری حکم میں ہدایت دی کہ مقدمے کے دوران جائیداد کی موجودہ حیثیت برقرار رکھی جائے تاکہ اثاثوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ حکم کے تحت اکاؤنٹس کی تفصیلات جمع کرانا لازم قرار دیا گیا ہے جبکہ بیرونِ ملک بینک اکاؤنٹس اور کرپٹو اثاثوں کے استعمال پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔

یہ درخواست کرشمہ کپور اور سنجے کپور کے بچوں کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اور وہ اس وصیت کو چیلنج کر رہے ہیں جس میں پریا کپور کو واحد وارث قرار دیا گیا ہے۔

بچوں کے وکیل نے عدالت میں مؤقف اختیار کیا کہ مذکورہ وصیت میں کئی “مشکوک پہلو” موجود ہیں، جن میں رجسٹریشن کا نہ ہونا، مبہم زبان اور تیاری کے حالات شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ پریا کپور خود اس وصیت کی پیش کنندہ بھی ہیں اور واحد فائدہ اٹھانے والی بھی، اس لیے معاملے کی سخت عدالتی جانچ ضروری ہے۔

یہ تنازع ایک پیچیدہ خاندانی پس منظر کا حصہ ہے۔ کرشمہ کپور اور سنجے کپور کی شادی 2003 میں ہوئی تھی، تاہم بعد ازاں تعلقات خراب ہونے پر 2016 میں طویل قانونی لڑائی کے بعد طلاق ہو گئی۔ بعد میں سنجے کپور نے پریا سچدیو سے شادی کی۔

سنجے کپور کے 12 جون کو انتقال کے بعد ان کی تقریباً 30 ہزار کروڑ روپے مالیت کی جائیداد تنازع کا مرکز بن گئی۔ رپورٹس کے مطابق وہ انگلینڈ میں ایک پولو میچ کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔


اہم خبریں
نیلا گنبد انڈر گراؤنڈ پارکنگ منصوبہ، 80 فیصد تعمیراتی کام مکمل
اسلام آباد میں رواں برس اب تک کتنے سرچ آپریشنز ہوئے؟ تفصیلات سامنے آگئیں
عید الاضحیٰ؛عارضی مکینیکل جھولوں کی تنصیب پر پابندی عائد
لاہور میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ، خاتون اور 2 بچے قتل، ملزم نے خودکشی کر لی
ایئربلیو نے لاہور سے باکو کیلئے پروازوں کا آغاز کردیا
ایک لیٹر پیٹرول پر 153 اور ہائی اسپیڈ ڈیزل پر 116 روپے ٹیکسز اور منافع جات کی وصولی کا انکشاف
لاہور میں گلبرگ کالج کی طالبہ پراسرار طور پر لاپتہ
تنخواہوں میں 7اورپنشن میں5فیصداضافے کاامکان
2سے 4 مئی کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کیساتھ بارشوں کی پیشگوئی
ایل این جی ملنے کے بعد بجلی کی لوڈ مینجمنٹ ختم ہوگئی ؛ اویس لغاری
نہر میں ڈوب کر 2بھائیوں سمیت 3نوجوان جاں بحق
پنجاب حکومت کا فلم سٹی اتھارٹی کے قیام فیصلہ،ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کا خیر مقدم
مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی نئی قیمتوں کا اعلان
کراچی پولیس کی کارروائی، سویابین آئل چوری کرنیوالے 4 ملزمان رنگے ہاتھوں گرفتار
باقاعدگی سے نماز پڑھتی ہوں، غیرمسلم کے ساتھ شادی نہیں کرسکتی: بھارتی اداکارہ
فارن فنڈنگ کیس: عمران خان کے وکیل کا چیٹ جی پی ٹی کا حوالہ، چالان پھر پیش نہ ہوسکا





دلچسپ و عجیب
فری فال میں تیز ترین روبک کیوب حل کرنیکا ریکارڈ
کتوں کے دماغ پر کی گئی تحقیق کے نتائج نے سب کو حیران کر دیا
107 سالہ خاتون اچھی صحت کے باعث انٹرنیٹ پر وائرل
امریکہ میں دو رنگ والا نایاب جھینگا دریافت
امریکا: رفتار کی حد ’17.3‘ میل فی گھنٹہ! لیکن کیوں؟
اچانک پڑٖنے والے پراسرار گڑھے، کیا خلائی مخلوق زمین پر آگئی؟
مگرمچھوں سے بھرے دریا میں 55 کلومیٹر تک تیر کر عالمی ریکارڈ قائم کرنیوالا فرد
پانچ غباروں کو طویل مدت تک ہوا میں اچھالنے کا انوکھا ریکارڈ
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain