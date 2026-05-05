سونے کی قیمت میں گرواٹ کا سلسلہ جاری، فی تولہ نرخ کیا ہوگئے؟

عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں آج بھی کمی ہوگئی۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 21ڈالر کی کمی سے 4ہزار 555ڈالر کی سطح پر آگئی۔
عالمی مارکیٹ میں کمی کے سبب مقامی صرافہ مارکیٹ میں بھی فی تولہ سونے کی قیمت 2ہزار 100روپے کی کمی سے 4لاکھ 77ہزار 862روپے کی سطح پر آگئی۔
فی دس گرام سونے کی قیمت 1ہزار 801روپے گھٹ کر 4لاکھ 09ہزار 689روپے کی سطح پر آگئی۔
اسی طرح، فی تولہ چاندی کی قیمت 65 روپے کی کمی سے 7ہزار 849 روپے اور فی دس گرام چاندی کی قیمت بھی 55روپے کی کمی سے 6ہزار 729روپے کی سطح پر آگئی۔