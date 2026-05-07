تازہ تر ین
صحت

پروسیسڈ غذاؤں اور پٹھوں کی خراب صحت کے درمیان ممکنہ تعلق کا انکشاف

ایک نئی تحقیق میں باقاعدگی سے الٹرا پروسیسڈ غذائیں کھانے اور پٹھوں کی خراب کیفیت کے درمیان ممکنہ تعلق کا انکشاف کیا گیا ہے۔

ریڈیو لوجیکل سوسائٹی آف نارتھ امیریکا کے محققین نے ایک حالیہ تحقیق میں خبردار کیا ہے کہ الٹرا پروسیسڈ غذاؤں کی کھپت ران کے پٹھوں میں زیادہ چکنائی سے تعلق رکھتی ہے۔ قطع نظر اس بات کے کہ آپ کتنی کیلوریز کھاتے ہیں ہیں، کتنی ورزش کرتے ہیں اور آپ کی جینیاتی تاریخ کیا ہے۔

محققین کا کہنا تھا کہ چکنائی کی زیادہ مقدار گھٹنے کے آسٹو آرتھرائٹس کے خطرات بھی بڑھا دیتی ہے۔

 

یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سان فرانسسکو کے ڈپارٹمنٹ آف ریڈیولوجی اینڈ بائیومیڈیکل امیجنگ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر زہرا اکایا نے ایک بیان میں کہا کہ آسٹو آرتھرائٹس ایک تیزی سے پھیلتا اور عالمی صحت میں ایک مہنگا مسئلہ ہے۔ اس کا مٹاپے اور غیر صحت مند طرزِ زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔

محققین نے آسٹو آرتھرائٹس انیشیئٹیو کے تحت حاصل شدہ ایم آر آئی امیجنگ اور ڈیٹا کا استعمال کیا اور 600 سے زائد افراد کے ران کے پٹھون کا جائزہ لیا جن کی 41 غذا الٹرا پروسیسڈ تھی۔

 

تحقیق کے شرکا نے اپنے غذا اور مشروبات سے متعلق 100 سے زائد سوالات کے جوابات دیےجس میں انہوں نے بتایا کہ وہ روزانہ الٹرا پروسیسڈ غذائیں کھاتے ہیں یا کبھی نہیں۔

تقریباً 400 بالغ افراد کو زائد وزن کا شکار سمجھا گیا، جبکہ 149 افراد موٹاپے میں مبتلا تھے۔ اس وجہ سے ان میں گھٹنے کے اوسٹیو آرتھرائٹس کا خطرہ زیادہ تھا۔

اسکینز سے یہ معلوم ہوا کہ ہر فرد کے پٹھوں میں کتنی چربی جمع ہے اور یہ بھی کہ جن لوگوں کی خوراک کم معیاری تھی، ان کی حالت زیادہ خراب تھی۔

تاہم، یہ حتمی طور پر کہنے کے لیے مزید تحقیق درکار ہے کہ واقعی الٹرا پروسیسڈ خوراک ہی اس کی وجہ تھی۔


اہم خبریں
فائیو جی سروسز کا آغاز متوقع، مہنگے موبائل اور ٹیکسز بڑے چیلنج
پاکستان کیلیے 8 مئی کو آئی ایم ایف سے قرض کی اگلی قسط منظور ہونے کا امکان
پاکستان آئندہ ہفتے ایران مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی کریگا
مذاکرات کیلئے اسلام آباد جانے کی تیاری کرنا قبل از وقت ہے، امریکی صدر
ایران امریکی تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کو اپنے خیالات سے آگاہ کرے گا، اسماعیل بقائی
پنجاب ’جنرل انشورنس کمپنی‘ متعارف کروانے والا پہلا صوبہ بن گیا
ریلوے سکولوں کی نجکاری، نئی انتظامیہ نے فیسوں میں اضافہ کر دیا
ون فائیو ہیلپ لائن پر فیک کالرز کے خلاف سخت ایکشن، مقدمات درج کرنے کا فیصلہ
کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کو اربوں روپے کا ریلیف ملنے کا امکان
آبنائے ہرمز میں امریکی آپریشن روکنے کا اعلان، خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی
بھارت کی شکست کا ایک سال مکمل، معرکہ حق کی مناسبت سے تقریب کا پرومو جاری
الیکٹرک بائیکس،رکشہ اور لوڈرز کی خریداری پر فیز ٹو سبسڈی اسکیم کی تفصیلات منظر عام پر
فیلڈ مارشل کو نوبل انعام کیلیے نامزد کیا جائے، سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع
کسی بھی آپریشن سے قبل ایڈز اسکریننگ لازمی قرار دینے کا فیصلہ
رواں سال پاکستان میں ہیٹ ویوز اور شدید بارشوں کا خدشہ، خطرے کی گھنٹی بج گئی
اسلام آباد ہائیکورٹ کا رجٹ بٹ کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain