تازہ تر ین
سائنس و ٹیکنالوجی

جی میل کے اے آئی ٹول ہیلپ می رائٹ کو مزید بہتر بنا دیا گیا

گوگل کی جانب سے اس کی مقبول ترین سروس جی میل کے آرٹی فیشل انٹیلی جنس (اے آئی) ٹول ہیلپ می رائٹ کو اب مزید بہتر بنایا گیا ہے۔

گوگل کی جانب سے ایک بلاگ پوسٹ میں بتایا گیا کہ جیمنائی پر مبنی جی میل ٹول میں 2 پرسنلائز آپشنز کا اضافہ کیا گیا ہے۔

ایک آپشن contextualization کا ہے۔

یہ آپشن جی میل کو آپ کی گوگل ڈرائیو اور جی میل کے اس ٹول میں ای میل تحریر کرنے کے لیے آپ کی پروموٹ سے منسلک کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق ای میلز تحریر کرنے کے لیے متعلقہ تفصیلات کو استعمال کرتا ہے۔

دوسرا آپشن ٹون اور اسٹائل سے متعلق ہے اور یہ اے آئی کو متحرک کرکے ایسی ای میلز تحریر کرتا ہے جو آپ کی پرانی ای میلز کے انداز سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔

کمپنی نے بتایا کہ دونوں آپشنز میں ای میل کا انداز آپ کی تحریر کردہ ای میلز سے کافی حد تک ملتا جلتا ہوتا ہے۔

گوگل کی جانب سے ان فیچرز کا اعلان فروری 2026 میں کیا گیا تھا۔

مگر اب انہیں صارفین کے لیے متعارف کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔

یہ فیچرز ابھی بزنس اسٹارٹر، اسٹینڈرڈ اور پلس صارفین کو دستیاب ہوں گے۔

کمپنی نے بتایا کہ یہ فیچرز گوگل اے آئی پلس، پرو اور الٹرا صارفین کو بھی دستیاب ہوں گے۔


