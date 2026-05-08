جی میل کے اے آئی ٹول ہیلپ می رائٹ کو مزید بہتر بنا دیا گیا

گوگل کی جانب سے اس کی مقبول ترین سروس جی میل کے آرٹی فیشل انٹیلی جنس (اے آئی) ٹول ہیلپ می رائٹ کو اب مزید بہتر بنایا گیا ہے۔
گوگل کی جانب سے ایک بلاگ پوسٹ میں بتایا گیا کہ جیمنائی پر مبنی جی میل ٹول میں 2 پرسنلائز آپشنز کا اضافہ کیا گیا ہے۔
ایک آپشن contextualization کا ہے۔
یہ آپشن جی میل کو آپ کی گوگل ڈرائیو اور جی میل کے اس ٹول میں ای میل تحریر کرنے کے لیے آپ کی پروموٹ سے منسلک کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق ای میلز تحریر کرنے کے لیے متعلقہ تفصیلات کو استعمال کرتا ہے۔
دوسرا آپشن ٹون اور اسٹائل سے متعلق ہے اور یہ اے آئی کو متحرک کرکے ایسی ای میلز تحریر کرتا ہے جو آپ کی پرانی ای میلز کے انداز سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔
کمپنی نے بتایا کہ دونوں آپشنز میں ای میل کا انداز آپ کی تحریر کردہ ای میلز سے کافی حد تک ملتا جلتا ہوتا ہے۔
گوگل کی جانب سے ان فیچرز کا اعلان فروری 2026 میں کیا گیا تھا۔
مگر اب انہیں صارفین کے لیے متعارف کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔
یہ فیچرز ابھی بزنس اسٹارٹر، اسٹینڈرڈ اور پلس صارفین کو دستیاب ہوں گے۔
کمپنی نے بتایا کہ یہ فیچرز گوگل اے آئی پلس، پرو اور الٹرا صارفین کو بھی دستیاب ہوں گے۔