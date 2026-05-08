تازہ تر ین
سائنس و ٹیکنالوجی

میٹا کا صارفین کی عمر کی تصدیق کیلئے ان کے قد اور ہڈیوں کی ساخت کو اسکین کرنیکا منصوبہ

عمر کی تصدیق کرنے والی ویب سائٹس، ایپ اور ڈیوائسز اب معمول بنتی جا رہی ہیں کیونکہ دنیا بھر میں حکومتوں کی جانب سے بچوں کو نقصان دہ مواد سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ میٹا نے کم عمر صارفین کی عمر کی تصدیق کے لیے نئے اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے جو آرٹی فیشل انٹیلی جنس (اے آئی) ٹیکنالوجی پر مبنی ہیں۔

خاص طور پر ایک سسٹم کسی پروفائل سے جڑے کلیو جیسے سالگرہ یا دیگر کو اکٹھا کرکے کسی صارف کی عمر کا تعین کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔

میٹا کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چہرہ شناخت کرنے والا سسٹم نہیں، ہمارا اے آئی سسٹم بصری اشاروں اور عام چیزوں جیسے قد یا ہڈیوں کی ساخت کو دیکھ کر کسی فرد کی عمومی عمر کا تخمینہ لگاتا ہے۔

جن صارفین کے حوالے سے شک ہوگا کہ ان کی عمر 13 سال سے کم ہے، ان کے اکاؤنٹس ڈی ایکٹیویٹ کر دیے جائیں گے اور پھر انہیں اپنی عمر کے ثبوت فراہم کرنا ہوں گے، تاکہ اکاؤنٹ کو واپس حاصل کرسکیں۔

فیس بک اور انسٹا گرام کے صارفین بھی 13 سال سے کم عمر بچوں کے اکاؤنٹس کو رپورٹ کرسکتے ہیں اور میٹا کے مطابق اس طرح کم عمر صارفین کے اکاؤنٹس کی شناخت اور ڈیلیٹ کرنے میں مدد ملے گی۔

کمپنی نے کہا کہ ہم نوجوانوں کو آن لائن محفوظ اور مثبت تجربہ فراہم کرنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے ہم برسوں سے ٹولز اور فیچرز تیار کر رہے ہیں تاکہ کم عمر صارفین کو محفوظ اور ان کی عمر کے مطابق تجربہ فراہم کیا جاسکے۔

کمپنی کے مطابق اس طرح کے مزید اے آئی ٹولز کو میٹا پلیٹ فارمز پر کم عمر صارفین کو شناخت کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔

اس نئی ٹیکنالوجی کو اب نئے خطوں میں متعارف کرایا جا رہا ہے۔


