تازہ تر ین
صحت

پالک: صحت، خوبصورتی اور توانائی کا خزانہ

پالک کو صحت بخش سبزیوں میں نمایاں مقام حاصل ہے کیونکہ یہ جسم کو متعدد ضروری وٹامنز، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹس فراہم کرتی ہے۔

 

ماہرین کے مطابق پالک آنکھوں کی صحت، دل کی مضبوطی، ہڈیوں کی طاقت، بہتر نظامِ ہاضمہ، جلد کی خوبصورتی اور بالوں کی صحت کے لیے بےحد مفید ہے۔

 

پالک میں آئرن، فائبر، وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم اور فولک ایسڈ وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ اجزا خون کی کمی دور کرنے، قوت مدافعت بہتر بنانے، قبض سے نجات دلانے اور جلد کو تروتازہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پالک میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جسم کو قبل از وقت بڑھاپے، جلدی مسائل اور مختلف بیماریوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہوسکتے ہیں۔


اہم خبریں
حکومت کا انوکھا منصوبہ، والدین کو تیسرے اور چوتھے بچے کی پیدائش پر نقد انعام ملے گا
امریکا میں مودی کے دوست گوتم اڈانی بڑی مشکل میں پھنس گئے؛ کروڑوں ڈالرز جرمانہ
ملک کے بالائی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی
علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری، عدالت میں پیش کرنے کا حکم
ایک سے زائد سنگل فیز میٹر لگا کر بلوں میں سبسڈی لینے والوں کی شامت آگئی
بھارت نے دوبارہ للکارا تو اس کا جغرافیہ بدل کر اسے تاریخ کا حصہ بنادیں گے: خواجہ آصف
موبائل فون مہنگے ہونے کی بڑی وجہ سامنے آ گئی
معروف بھارتی فلم میکر نے دریا میں کود کر خودکشی کر لی
انمول عرف پنکی کی عدالت پیشی خطرناک قرار، سماعت جیل میں ہوگی
وزیراعلیٰ کے پی کا وزیراعظم سے سی این جی سیکٹر کو گیس فراہمی کی بندش کا مسئلہ حل کرنےکا مطالبہ
وہ برانڈ جو گاہکوں کو ‘کچرا’ بیچ کر کروڑ پتی بن گیا
آٹے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، شہری پریشان
سندھ طاس معاہدہ : ثالثی عدالت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ سنا دیا
وزیر اعظم اور قطری ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ
گندم کی قلت، سی این جی بند، عوام سڑکوں پر آ سکتی ہے، گورنر خیبر پختونخوا
آٹے کے نئے سرکاری ریٹ جاری، شہری مہنگے داموں خریدنے پر مجبور





دلچسپ و عجیب
چیونٹیوں کی دنیا : مکمل اور منظم تہذیب کی حیرت انگیز مثال
کینیڈا: چوری میں ملوث لومڑی پکڑی گئی
شادی کے موقع پر جوڑے کا ایک دوسرے سے ریسلنگ مقابلہ، ہارنے والا زندگی بھر گھریلو کام کرے گا
امریکا: مفت ٹکٹ نے ہزاروں ڈالر کا انعام جتوا دیا
مائیکرو پلاسٹک خارج کیے بغیر خود کو تلف کرنیوالی پلاسٹک تیار
ایک مرغی کی قیمت صرف ’’17 لاکھ‘‘ اس کا انڈا بھی سونے کے بھاؤ
پالتو کتے کیا آنے والی مصیبت کو بھانپ لیتے ہیں؟ حیران کن حقیقت
وہ انوکھا پینٹ جو اے سی کی ضرورت ختم کر دے گا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain