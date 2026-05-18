تازہ تر ین
شوبز

کولمبین گلوکارہ شکیرا ٹیکس فراڈ کے مقدمے میں بری

ہسپانوی عدالت نے کولمبین گلوکارہ شکیراکو ٹیکس فراڈ کے مقدمے میں بری کر دیا۔

خبر ایجنسی کے مطابق اسپین کی ہائی کورٹ نے حکم دیا ہےکہ شکیرا کو ادا کیےگئے جرمانوں کی مد میں 6 کروڑ یورو سے زائد رقم سود سمیت واپس کی جائے۔

عدالتی دستاویزات کے مطابق شکیرا پر ٹیکس چوری کے الزامات عائد کیےگئے تھے تاہم عدالت نے انہیں بے قصور قرار دے دیا۔

شکیرا پر الزام تھا کہ انہوں نے 2012 سے 2014 کے دوران اسپین میں رہائش کے باوجود بیرونِ ملک رہائش ظاہر کر کے تقریباً ایک کروڑ 45 لاکھ یورو ٹیکس ادا نہیں کیا۔

ہسپانوی قوانین کے مطابق اگر کوئی شخص6 ماہ سے زیادہ اسپین میں قیام کرے تو اسے ٹیکس مقاصد کے لیے مقامی رہائشی تصور کیا جاتا ہے۔

شکیرا نے ہمیشہ الزامات کی تردید کی اور مؤقف اختیار کیا کہ اس عرصے میں ان کی زیادہ تر آمدنی عالمی میوزک ٹورز سے تھی اور وہ طویل عرصہ اسپین سے باہر رہیں۔

قبل ازیں شکیرا نے استغاثہ کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا تھا جس کے تحت انہوں نے 75 لاکھ یورو جرمانہ ادا کیا جبکہ ان کے خلاف ممکنہ 8 سال قید اور بھاری جرمانے کی سزا ختم کر دی گئی تھی۔

شکیرا نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ اپنے بچوں کے بہترین مفاد میں کیا۔


اہم خبریں
حکومت کا انوکھا منصوبہ، والدین کو تیسرے اور چوتھے بچے کی پیدائش پر نقد انعام ملے گا
امریکا میں مودی کے دوست گوتم اڈانی بڑی مشکل میں پھنس گئے؛ کروڑوں ڈالرز جرمانہ
ملک کے بالائی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی
علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری، عدالت میں پیش کرنے کا حکم
ایک سے زائد سنگل فیز میٹر لگا کر بلوں میں سبسڈی لینے والوں کی شامت آگئی
بھارت نے دوبارہ للکارا تو اس کا جغرافیہ بدل کر اسے تاریخ کا حصہ بنادیں گے: خواجہ آصف
موبائل فون مہنگے ہونے کی بڑی وجہ سامنے آ گئی
معروف بھارتی فلم میکر نے دریا میں کود کر خودکشی کر لی
انمول عرف پنکی کی عدالت پیشی خطرناک قرار، سماعت جیل میں ہوگی
وزیراعلیٰ کے پی کا وزیراعظم سے سی این جی سیکٹر کو گیس فراہمی کی بندش کا مسئلہ حل کرنےکا مطالبہ
وہ برانڈ جو گاہکوں کو ‘کچرا’ بیچ کر کروڑ پتی بن گیا
آٹے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، شہری پریشان
سندھ طاس معاہدہ : ثالثی عدالت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ سنا دیا
وزیر اعظم اور قطری ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ
گندم کی قلت، سی این جی بند، عوام سڑکوں پر آ سکتی ہے، گورنر خیبر پختونخوا
آٹے کے نئے سرکاری ریٹ جاری، شہری مہنگے داموں خریدنے پر مجبور





دلچسپ و عجیب
چیونٹیوں کی دنیا : مکمل اور منظم تہذیب کی حیرت انگیز مثال
کینیڈا: چوری میں ملوث لومڑی پکڑی گئی
شادی کے موقع پر جوڑے کا ایک دوسرے سے ریسلنگ مقابلہ، ہارنے والا زندگی بھر گھریلو کام کرے گا
امریکا: مفت ٹکٹ نے ہزاروں ڈالر کا انعام جتوا دیا
مائیکرو پلاسٹک خارج کیے بغیر خود کو تلف کرنیوالی پلاسٹک تیار
ایک مرغی کی قیمت صرف ’’17 لاکھ‘‘ اس کا انڈا بھی سونے کے بھاؤ
پالتو کتے کیا آنے والی مصیبت کو بھانپ لیتے ہیں؟ حیران کن حقیقت
وہ انوکھا پینٹ جو اے سی کی ضرورت ختم کر دے گا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain