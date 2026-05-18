انسٹا گرام میں ہر فوٹو یا ویڈیو پوسٹ میں کیپشن تحریر کرنے کے فیچر کی آزمائش

انسٹا گرام میں ایک نئے فیچر کی آزمائش کی جا رہی ہے جس سے کسی بھی متعدد فوٹوز یا ویڈیوز والی پوسٹ میں ہر تصویر یا ویڈیو میں کیپشن کو شامل کیا جاسکے گا۔

اس کا مقصد ملٹی امیج یا ویڈیو پوسٹس کو زیادہ بہتر بنانے میں مدد فراہم کرنا ہے۔

ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ انسٹا گرام کے محدود صارفین میں اس فیچر کی آزمائش کی جا رہی ہے۔

اس فیچر کے دوران انسٹا گرام کمپوزر میں ایک پوپ اپ میسج سامنے آتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ پوسٹ کی ہر فوٹو یا ویڈیو میں کیپش ایڈ کرسکتے ہیں۔

ابھی انسٹا گرام میں ملٹی فوٹو یا ویڈیو پوسٹ میں صرف ایک ہی کیپشن کو ایڈ کیا جاسکتا ہے۔

اس نئے فیچر سے صارفین کو ہر تصویر یا ویڈیو کے بارے میں وضاحت کرنے کا موقع ملے گا جبکہ مزید تفصیلات صارفین پوسٹس کے ساتھ جان سکیں گے۔

ابھی انسٹا گرام میں ملٹی فوٹو یا ویڈیوز پوسٹس کا استعمال کافی زیادہ ہونے لگا ہے۔

2024 میں انسٹا گرام کے سربراہ ایڈم موسیری نے بتایا تھا کہ اس طرح کی پوسٹس سے صارفین کو زیادہ افراد تک رسائی میں مدد ملتی ہے، جبکہ زیادہ پوسٹس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ان پر زیادہ وقت گزارتے ہیں۔

انسٹا گرام نے مارچ میں ایسی پوسٹس کو پبلش کرنے کے بعد ری ارینج کرنے کا فیچر بھی متعارف کرایا تھا جس سے بھی تصویر یا ویڈیو میں کیپشن کا نیا فیچر زیادہ کارآمد ثابت ہوگا۔

انسٹا گرام نے تصدیق کی ہے کہ اس فیچر کی آزمائش ابھی محدود صارفین میں کی جا رہی ہے۔


