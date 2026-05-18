تازہ تر ین
سائنس و ٹیکنالوجی

آئی فونز میں بیٹری آئیکون کے نیچے یہ لائن کیوں نظر آتی ہے؟

آئی فونز کو دنیا بھر میں کروڑوں افراد استعمال کرتے ہیں اور اس کا یوزر انٹرفیس بھی کافی آسان ہوتا ہے۔

مگر اس کا ایک بہت کارآمد فیچر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے مگر بیشتر افراد کو اس کا علم ہی نہیں، یہ ہے کنٹرول سینٹر فیچر۔

درحقیقت یہ کنٹرول سینٹر تک رسائی کا آسان اور تیز ترین راستہ ہے، خاص طور پر آئی فون کی لاک اسکرین پر۔

کنٹرول سینٹر میں آپ کو متعدد کام کرنے میں مدد ملتی ہے جیسے آئی فون فلیش لائٹ کو آن کیا جاسکتا ہے، سیلولر ڈیٹا فون ان لاک کیے بغیر ٹرن آن کیا جاسکتا ہے اور بھی کافی کچھ کیا جاسکتا ہے۔

تو یہ فیچر کہاں چھپا ہوتا ہے؟

درحقیقت لاک آئی فون اسکرین پر بیٹری آئیکون کے نیچے آپ کو ایک لکیر نظر آتی ہے۔

یہ لکیر سیل سگنل سے شروع ہوتی ہے اور بیٹری آئیکون تک جاتی ہے اور یہ لائن بنیادی طور پر کنٹرول سینٹر کا عندیہ دیتی ہے۔

اسی طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح آپ کنٹرول سینٹر تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں، بس اس لائن کو نیچے کی جانب کھینچیں۔

اس لکیر کو آپ ڈس ایبل بھی کرسکتے ہیں۔

اگر آپ بیٹری آئیکون کے نیچے لائن کو ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سیٹنگز اور پھر فیس آئی ڈی اینڈ پاس کوڈ میں جائیں۔

وہاں پاس کوڈ انٹر کرنے کے بعد نیچے اسکرول کریں اور پھر Allow Access When Locked سیکشن میں جائیں اور کنٹرول سینٹر کو ٹرن آف کر دیں۔

ایسا کرنے کے بعد لاک اسکرین میں بیٹری کے نیچے لائن نظر نہیں آئے گی۔


اہم خبریں
حکومت کا انوکھا منصوبہ، والدین کو تیسرے اور چوتھے بچے کی پیدائش پر نقد انعام ملے گا
امریکا میں مودی کے دوست گوتم اڈانی بڑی مشکل میں پھنس گئے؛ کروڑوں ڈالرز جرمانہ
ملک کے بالائی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی
علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری، عدالت میں پیش کرنے کا حکم
ایک سے زائد سنگل فیز میٹر لگا کر بلوں میں سبسڈی لینے والوں کی شامت آگئی
بھارت نے دوبارہ للکارا تو اس کا جغرافیہ بدل کر اسے تاریخ کا حصہ بنادیں گے: خواجہ آصف
موبائل فون مہنگے ہونے کی بڑی وجہ سامنے آ گئی
معروف بھارتی فلم میکر نے دریا میں کود کر خودکشی کر لی
انمول عرف پنکی کی عدالت پیشی خطرناک قرار، سماعت جیل میں ہوگی
وزیراعلیٰ کے پی کا وزیراعظم سے سی این جی سیکٹر کو گیس فراہمی کی بندش کا مسئلہ حل کرنےکا مطالبہ
وہ برانڈ جو گاہکوں کو ‘کچرا’ بیچ کر کروڑ پتی بن گیا
آٹے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، شہری پریشان
سندھ طاس معاہدہ : ثالثی عدالت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ سنا دیا
وزیر اعظم اور قطری ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ
گندم کی قلت، سی این جی بند، عوام سڑکوں پر آ سکتی ہے، گورنر خیبر پختونخوا
آٹے کے نئے سرکاری ریٹ جاری، شہری مہنگے داموں خریدنے پر مجبور





دلچسپ و عجیب
چیونٹیوں کی دنیا : مکمل اور منظم تہذیب کی حیرت انگیز مثال
کینیڈا: چوری میں ملوث لومڑی پکڑی گئی
شادی کے موقع پر جوڑے کا ایک دوسرے سے ریسلنگ مقابلہ، ہارنے والا زندگی بھر گھریلو کام کرے گا
امریکا: مفت ٹکٹ نے ہزاروں ڈالر کا انعام جتوا دیا
مائیکرو پلاسٹک خارج کیے بغیر خود کو تلف کرنیوالی پلاسٹک تیار
ایک مرغی کی قیمت صرف ’’17 لاکھ‘‘ اس کا انڈا بھی سونے کے بھاؤ
پالتو کتے کیا آنے والی مصیبت کو بھانپ لیتے ہیں؟ حیران کن حقیقت
وہ انوکھا پینٹ جو اے سی کی ضرورت ختم کر دے گا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain