عمرہ زائرین کیلئے خوشخبری، سعودی حکومت نے اہم تاریخوں کا اعلان کردیا

سعودی وزارت حج و عمرہ نے آئندہ عمرہ سیزن کے آغاز اور اختتام سے متعلق اہم تاریخوں کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد دنیا بھر کے عمرہ زائرین نے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔
سعودی وزارت کے مطابق نئے عمرہ سیزن کے تحت زائرین 15 ذوالحج 1448 ہجری سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکیں گے جبکہ عمرہ ویزوں کا اجرا 31 مئی 2026 سے شروع کیا جائے گا۔
وزارت حج و عمرہ نے بتایا کہ عمرہ اجازت نامے (پرمٹس) نسک ایپ کے ذریعے یکم جون 2026 سے حاصل کیے جا سکیں گے۔ زائرین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بروقت رجسٹریشن مکمل کریں اور سفری دستاویزات تیار رکھیں تاکہ کسی قسم کی دشواری سے بچا جا سکے۔
سعودی حکام کے مطابق عمرہ ویزوں کی آخری تاریخ یکم شوال 1448 ہجری، یعنی 9 مارچ 2027 مقرر کی گئی ہے، جبکہ عمرہ زائرین کے سعودی عرب میں داخلے کی آخری تاریخ 15 شوال 1448 ہجری، 23 مارچ 2027 ہوگی۔
اسی طرح سعودی عرب سے زائرین کی واپسی کی آخری تاریخ 30 شوال 1448 ہجری، یعنی 7 اپریل 2027 مقرر کی گئی ہے۔
وزارت نے واضح کیا کہ تمام زائرین کو جدید ڈیجیٹل سسٹم کے تحت نسک ایپ کے ذریعے اجازت نامے حاصل کرنا ہوں گے، جبکہ سفری قوانین اور صحت سے متعلق ہدایات پر عمل کرنا بھی لازمی ہوگا۔