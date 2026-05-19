ایکس (ٹوئٹر) میں ماہانہ فیس ادا نہ کرنیوالے صارفین اب روزانہ صرف 50 پوسٹس کرسکیں گے

اگر آپ ایکس (ٹوئٹر) پر روزانہ کافی زیادہ پوسٹس کرتے ہیں اور اب تک ماہانہ فیس ادا کرنے والے سبسکرائبر نہیں بنے، تو ایک بری خبر کے لیے تیار ہو جائیں۔
ایکس کی جانب سے ایک نئی پابندی کا اطلاق مفت صارفین پر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اس پلیٹ فارم میں ماہانہ فیس ادا کرنے والے سبسکرائبر بننے کا فیصلہ کرسکیں۔
ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایکس کی جانب سے خاموشی سے صارفین پر روزانہ پوسٹس کی حد کے حوالے سے پابندی عائد کی گئی ہے۔
اگر آپ کے اکاؤنٹ میں بلیو ٹِک موجود نہیں تو اس نئی پابندی کا سامنا ہوگا۔
ایکس ہیلپ سینٹر پیج میں بتایا گیا کہ مفت صارفین روزانہ 50 پوسٹس اور 200 ریپلائیز سے زیادہ نہیں کرسکیں گے۔
اس سے قبل مفت صارفین روزانہ 2400 پوسٹس کرسکتے تھے۔
اب اگر کوئی مفت صارف 50 سے زیادہ پوسٹس کرے گا تو اس کے سامنے ایک ایرر میسج آئے گا۔
اس نئی پابندی کا ایک مقصد یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایکس میں اسپام پوسٹ اور بوٹس سرگرمیوں میں کمی لائی جائے۔
مگر زیادہ بڑا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو ماہانہ فیس ادا کریں۔