وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ کی26 سے 28 مئی تک تعطیلات کا اعلان کردیا

وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ 2026 کے موقع پر سرکاری تعطیلات کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔

اس حوالے سے کابینہ ڈویژن (Cabinet Division) کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کی مکمل اور مستند تفصیلات درج ذیل ہیں:

  • تعطیلات کے دن اور تاریخیں: حکومت نے 26، 27 اور 28 مئی 2026 (بروز منگل، بدھ اور جمعرات) تین دن کی عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔

  • وزیر اعظم کی منظوری: یہ نوٹیفکیشن وزیر اعظم شہباز شریف کی باقاعدہ منظوری کے بعد جاری کیا گیا ہے۔

  • اطلاق: ان چھٹیوں کا اطلاق ملک بھر کے تمام وفاقی سرکاری دفاتر، خود مختار اداروں اور محکموں پر ہوگا۔


