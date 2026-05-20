امیتابھ بچن کی اسپتال میں داخل ہونے کی افواہیں، بگ بی کی حالت اب کیسی ہے؟

بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار امیتابھ بچن کی اسپتال میں داخلے سے متعلق خبروں نے مداحوں میں تشویش کی لہر دوڑا دی، تاہم قریبی ذرائع نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔

ابتدائی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ 83 سالہ سپر اسٹار ممبئی کے ناناوتی اسپتال میں گزشتہ چند دنوں سے پیٹ سے متعلق مسائل کے باعث زیرِ علاج ہیں، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے بیٹے ابھیشیک بچن بھی اسپتال میں ان سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے۔

 

تاہم بعد میں قریبی ذرائع نے واضح کیا کہ امیتابھ بچن کو اسپتال میں داخل نہیں کیا گیا تھا بلکہ وہ صرف معمول کے طبی معائنے کے لیے ناناوتی اسپتال گئے تھے اور اسی روز گھر واپس آگئے تھے۔

ذرائع نے بھارتی میڈیا کو بتایا کہ امیتابھ بچن ہر ماہ باقاعدگی سے چیک اپ کے لیے اسپتال جاتے ہیں اور اس بار بھی وہ صرف معمول کے معائنے کے بعد واپس اپنے گھر لوٹ آئے۔ ایک اور ذریعے نے افواہوں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اداکار مکمل طور پر صحت مند ہیں۔

 

یہ افواہیں اس لیے بھی تیزی سے پھیلیں کیونکہ امیتابھ بچن ماضی میں فلم ’’قلی‘‘ کی شوٹنگ کے دوران ایک سنگین حادثے کے بعد سے معدے کے مسائل کا سامنا کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت سے متعلق خبریں اکثر سوشل میڈیا پر زیرِ بحث آتی رہتی ہیں۔

مزید برآں مداحوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ اتوار کو اپنی رہائش گاہ ’’جلسہ‘‘ کے باہر روایتی ملاقات کے لیے موجود تھے، جہاں انہوں نے مداحوں سے ملاقات کی اور بعد ازاں اس حوالے سے تصاویر اور خیالات اپنے بلاگ پر بھی شیئر کیے۔

افواہوں کے دوران امیتابھ بچن نے اپنے بلاگ پر ایک پراسرار سا ہندی جملہ بھی شیئر کیا جس نے آن لائن افواہوں کو مزید بڑھا دیا، تاہم اس کا صحت سے متعلق خبروں سے کوئی تعلق واضح نہیں کیا گیا۔


