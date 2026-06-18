معروف کرکٹ صحافی قمر احمد 88 سال کی عمر میں چل بسے

معروف کرکٹ صحافی قمر احمد 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے
پاکستانی اور بین الاقوامی کرکٹ صحافت کی معروف شخصیت قمر احمد 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ طویل عرصے سے کرکٹ رپورٹنگ، کمنٹری اور تجزیے سے وابستہ تھے اور دنیا بھر میں 400 سے زائد ٹیسٹ میچز کور کرنے کا منفرد اعزاز رکھتے تھے۔
تفصیلات کے مطابق قمر احمد نے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز 1960 کی دہائی میں کیا اور بعد ازاں BBC، The Times، The Guardian سمیت متعدد بین الاقوامی اداروں کے لیے خدمات انجام دیں۔ وہ نہ صرف ایک تجربہ کار کرکٹ جرنلسٹ تھے بلکہ ماضی میں فرسٹ کلاس کرکٹر بھی رہ چکے تھے۔
اپنے کیریئر میں انہوں نے کئی ورلڈ کپ ٹورنامنٹس، سینکڑوں ٹیسٹ اور ون ڈے میچز کور کیے اور کرکٹ کی تاریخ میں اپنی گہری بصیرت اور منفرد انداز کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ ان کی خدمات کو کرکٹ صحافت میں ایک سنہری باب قرار دیا جاتا ہے۔
کرکٹ حلقوں میں ان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے اور انہیں خراجِ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔