ورلڈ کپ معرکے سے قبل واہی کو کینیڈا میں داخلے سے انکار، آئیوری کوسٹ کو بڑا نقصان

ورلڈ کپ سے قبل آئیوری کوسٹ کو بڑا دھچکا، اسٹار اسٹرائیکر وائی کینیڈا میں داخلے سے محروم
آئیوری کوسٹ کی قومی ٹیم کو فیفا ورلڈ کپ 2026 کے اہم میچ سے قبل بڑا نقصان پہنچا ہے، کیونکہ ٹیم کے اہم اسٹرائیکر Elye Wahi کو کینیڈا میں داخلے کی اجازت نہیں مل سکی۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق وائی ٹیم کے ساتھ کینیڈا روانہ نہیں ہو سکیں گے اور وہ جرمنی کے خلاف گروپ اسٹیج کے اہم میچ میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ آئیوری کوسٹ فٹبال فیڈریشن (FIF) نے تصدیق کی ہے کہ کھلاڑی کے لیے ضروری سفری اجازت نامے مکمل نہ ہونے کے باعث انہیں ملک میں داخلے سے روکا گیا۔
ذرائع کے مطابق وائی اس وقت امریکہ میں ٹیم کے ساتھ موجود رہیں گے جبکہ باقی اسکواڈ کینیڈا روانہ ہوگا۔ فیڈریشن نے اپنے بیان میں کھلاڑی کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں کسی بھی قانونی کارروائی سے متعلق باضابطہ اطلاع نہیں ملی۔
یہ پیشرفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ٹیم پہلے ہی ورلڈ کپ گروپ اسٹیج میں اپنی مہم جاری رکھے ہوئے ہے، اور اہم میچ میں جرمنی کے خلاف مقابلہ متوقع طور پر فیصلہ کن ثابت ہوگا۔