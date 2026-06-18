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    مشہور ہارر کردار سمارا مورگن کی وائس آرٹسٹ ڈیوِی چیس دنیا سے رخصت

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    ہالی ووڈ کی اداکارہ اور وائس آرٹسٹ ڈیوِی چیس، جنہوں نے مشہور ہارر فلم The Ring میں سمارا مورگن کا یادگار کردار ادا کیا، انتقال کر گئی ہیں۔ ان کی وفات کی خبر سامنے آنے کے بعد دنیا بھر میں مداحوں اور شوبز شخصیات نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ڈیوِی چیس نے اپنی منفرد اداکاری اور آواز کے ذریعے ہارر فلموں کی تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل کیا، جبکہ ان کا کردار سمارا مورگن آج بھی سنیما کے خوفناک ترین کرداروں میں شمار کیا جاتا ہے

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