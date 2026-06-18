میں اپنی شادی کی رات سلامی کے پیسے گننے میں مصروف تھی: عفت عمر
پاکستان کی معروف اداکارہ اور میزبان عفت عمر نے ایک حالیہ انٹرویو میں اپنی شادی کی دلچسپ یادیں تازہ کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ شادی کی رات وہ دیگر دلہنوں کی طرح رومانوی لمحات میں نہیں بلکہ سلامی میں ملنے والے پیسے گننے میں مصروف تھیں۔
عفت عمر نے ہنستے ہوئے بتایا کہ انہیں بچپن سے ہی حساب کتاب کا شوق تھا، اس لیے شادی میں ملنے والی سلامی کے لفافے کھول کر رقم گننا انہیں زیادہ دلچسپ لگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لمحہ آج بھی ان کی زندگی کی خوبصورت اور یادگار یادوں میں شامل ہے۔
اداکارہ نے مزید کہا کہ زندگی کے ایسے ہلکے پھلکے اور خوشگوار لمحات ہی بعد میں مسکراہٹ کا باعث بنتے ہیں، اسی لیے وہ اپنی نجی زندگی کے دلچسپ واقعات مداحوں کے ساتھ شیئر کرنا پسند کرتی ہیں۔