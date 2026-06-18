ایرانی وزیر خارجہ کا خلیجی ممالک سے ’غلط فہمیاں‘ دور کرنے کے لیے مذاکرات پر زور

تہران: ایرانی وزیر خارجہ نے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے باہمی مذاکرات اور اعتماد سازی ناگزیر ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران اپنے تمام ہمسایہ خلیجی ممالک کے ساتھ کھلے اور تعمیری مذاکرات کا خواہاں ہے تاکہ برسوں سے موجود غلط فہمیوں اور اختلافات کو سفارتی ذرائع سے دور کیا جا سکے۔ ان کے مطابق خطے کے مسائل کا حل بیرونی مداخلت نہیں بلکہ علاقائی ممالک کے درمیان براہِ راست بات چیت میں ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران خلیجی ممالک کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے، جبکہ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل رابطہ اور اعتماد سازی ضروری ہے۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ حالیہ سفارتی پیش رفت کے بعد خطے میں کشیدگی میں کمی آئے گی اور تمام ممالک باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر تعلقات کو نئی سمت دینے میں کامیاب ہوں گے۔