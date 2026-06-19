پاؤنڈ کی قدر میں کمی، 365 روپے تک گر گیا، یورو 380 روپے پر مستحکم

برطانوی پاؤنڈ کی قدر میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور یہ انٹر بینک مارکیٹ میں تقریباً 365 روپے تک گر گیا ہے، جبکہ یورو کی قدر 380 روپے کے قریب مستحکم رہی۔
فاریکس ڈیلرز کے مطابق حالیہ دنوں میں ڈالر کے مقابلے میں عالمی کرنسی مارکیٹس میں اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے، جس کا اثر پاکستانی روپے پر بھی پڑ رہا ہے۔ پاؤنڈ کی قدر میں کمی کی بڑی وجہ عالمی سطح پر برطانیہ کی معاشی سست روی اور سرمایہ کاروں کی محتاط پالیسی بتائی جا رہی ہے۔
ماہرین کے مطابق اگر عالمی معاشی صورتحال میں بہتری نہ آئی تو کرنسی مارکیٹ میں مزید اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے، تاہم اس وقت یورو نسبتاً مستحکم ہے اور اس میں کوئی بڑی تبدیلی رپورٹ نہیں ہوئی۔