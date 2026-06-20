کربلا میں حضرت عباسؓ کے روضے پر مجالس و عزاداری کے لیے بڑی تعداد میں زائرین جمع

عراق کے شہر کربلا میں حضرت عباسؓ کے روضہ مبارک پر محرم الحرام کی مناسبت سے مجالس اور عزاداری کے اجتماعات جاری ہیں، جہاں عراق سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے لاکھوں زائرین بڑی تعداد میں شریک ہو رہے ہیں۔
زائرین نے حضرت عباسؓ کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے روضہ مبارک پر حاضری دی، جبکہ مختلف مقامات پر مذہبی مجالس، دعاؤں اور نوحہ خوانی کا اہتمام بھی کیا گیا۔ مقامی انتظامیہ نے زائرین کی سہولت اور سکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں، جن میں طبی مراکز، رہنمائی کے مراکز اور صفائی کے اضافی اقدامات شامل ہیں۔
ہر سال محرم الحرام کے موقع پر کربلا میں حضرت امام حسینؓ اور حضرت عباسؓ کے مزارات پر لاکھوں افراد جمع ہوتے ہیں اور واقعۂ کربلا کے شہداء کو عقیدت و احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔