امریکا کی جانب سے معاہدے پر عملدرآمد یقینی بنانے کے لیے ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ روانہ

امریکا کی جانب سے معاہدے پر عملدرآمد کو یقینی بنانے کی سفارتی کوششوں کے تحت ایرانی وفد مذاکرات کے اگلے مرحلے میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق وفد میں سینئر ایرانی حکام اور سفارتی نمائندے شامل ہیں، جو معاہدے پر عملدرآمد، علاقائی کشیدگی میں کمی اور آئندہ کے لائحہ عمل پر مختلف فریقین سے بات چیت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق امریکا بھی ثالثی اور سفارتی رابطوں کے ذریعے معاہدے کی شرائط پر پیش رفت چاہتا ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے یہ مذاکرات خطے میں استحکام اور سفارتی پیش رفت کے لیے اہم ثابت ہو سکتے ہیں، تاہم حتمی نتائج کا انحصار فریقین کے اتفاق رائے پر ہوگا۔