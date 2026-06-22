برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے استعفیٰ دے دیا

برطانیہ کے وزیراعظم سر کیئر اسٹارمر نے اپنی ہی جماعت، لیبر پارٹی، کے شدید اندرونی دباؤ کے بعد 22 جون 2026 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔
📉 استعفے کی بنیادی وجوہات اور بحران
کیئر اسٹارمر کے استعفے کی وجوہات اچانک پیدا نہیں ہوئیں بلکہ پچھلے چند مہینوں سے جاری سیاسی بحران کا نتیجہ ہیں:
عوامی مقبولیت میں شدید کمی: سال 2025 کے اختتام تک، مہنگائی، توانائی کے بحران اور امیگریشن (تارکینِ وطن) کے معاملات پر قابو نہ پانے کی وجہ سے وہ برطانیہ کے غیر مقبول ترین وزرائے اعظم کی فہرست میں شامل ہو چکے تھے۔
مینڈلسن اسکینڈل (Mandelson Scandal): فروری 2026 میں سامنے آنے والے ایک سیاسی اسکینڈل کے بعد ان کی حکومت ہِل کر رہ گئی تھی، جس کے باعث ان کے چیف آف اسٹاف اور ڈائریکٹر کمیونیکیشنز پہلے ہی استعفیٰ دے چکے تھے۔
پارٹی کا اندرونی دباؤ: لیبر پارٹی کے 95 سے زائد ارکانِ پارلیمنٹ (MPs)، ہیلتھ سیکریٹری ویس اسٹریٹنگ اور کئی جونیئر وزراء نے ان کی قیادت پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا۔