وینزویلا میں 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلے، کاراکاس کے قریب عمارتوں کو نقصان

امریکی جیولوجیکل سروے (USGS) اور بین الاقوامی مانیٹرنگ اداروں کے مطابق، بدھ 24 جون 2026 کی شام وینیزویلا میں چند سیکنڈز کے وقفے سے دو انتہائی شدید زلزلے آئے۔
پہلا زلزلہ: مقامی وقت کے مطابق شام 6:04 پر آیا جس کی شدت 7.2 ریکارڈ کی گئی۔ اس کا مرکز دارالحکومت کاراکاس سے تقریباً 100 سے 170 میل دور مغرب میں یاراکوئی/کارابوبو کا علاقہ تھا۔
دوسرا زلزلہ: پہلے زلزلے کے محض 39 سیکنڈ بعد اسی علاقے میں ایک اور زلزلہ آیا جس کی شدت 7.5 تھی۔ یہ زلزلہ زمین میں صرف 10 کلومیٹر کی گہرائی پر تھا، جس کی وجہ سے اس کی تباہ کاری بہت زیادہ تھی۔
ان بڑے جھٹکوں کے بعد 20 سے زائد شدید آفٹر شاکس (aftershocks) بھی محسوس کیے گئے۔
زلزلے کے جھٹکے کئی ریاستوں میں شدید نوعیت کے تھے، لیکن سب سے زیادہ نقصان کاراکاس اور ساحلی علاقے لاگوائرا (La Guaira) میں ہوا۔
عمارتوں کا گرنا: کاراکاس میں درجنوں عمارتیں مکمل یا جزوی طور پر منہدم ہو گئیں۔ کاراکاس کے پوش علاقوں ‘التامیرا’ اور ‘لوس پالوس گرانڈیس’ میں کئی کثیر المنزلہ رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔
ایئرپورٹ کی بندش: کاراکاس کے مرکزی ہوائی اڈے ‘سیمون بولیوار انٹرنیشنل ایئرپورٹ’ کی چھت کا ایک بڑا حصہ گر گیا، جس کے بعد حکام نے ایئرپورٹ کو بند کر کے تمام پروازیں منسوخ کر دیں۔
بنیادی ڈھانچے کی معطلی: زلزلے کے باعث پورے دارالحکومت میں بجلی اور موبائل نیٹ ورک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ حکومت نے گیس پائپ لائنز پھٹنے سے لگنے والی آگ کو روکنے کے لیے کئی علاقوں کی گیس سپلائی بھی بند کر دی۔
چونکہ 24 جون کو وینیزویلا میں ‘جنگ کارابوبو’ کی مناسبت سے قومی تعطیل (سرکاری چھٹی) تھی، اس لیے زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں موجود تھے۔
سرکاری اعدادوشمار: وینیزویلا کی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز نے ملک میں قومی ہنگامی حالت (National State of Emergency) کا اعلان کر دیا ہے۔ ابتدائی خطاب میں انہوں نے کم از کم 32 ہلاکتوں اور 700 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملبہ ہٹانے کے ساتھ ہی ان نمبروں میں تیزی سے اضافے کا خدشہ ہے۔
عالمی اداروں کا تخمینہ: متاثرہ علاقوں میں آبادی کی کثافت کو دیکھتے ہوئے، امریکی جیولوجیکل سروے کے ‘PAGER’ سسٹم نے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، جس کے مطابق ملبہ مکمل طور پر صاف ہونے کے بعد حتمی جانی نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔