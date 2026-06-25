جاپان کے شمالی حصے میں 6.9 شدت کا زلزلہ

جمعرات کی صبح، 25 جون 2026ء کو مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 7:30 بجے جاپان کے شمال مشرقی ساحل کے قریب 6.9 شدت کا ایک طاقتور زلزلہ آیا۔ زلزلے کے شدید جھٹکوں کے باوجود سونامی کی کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی، اور کسی بڑے نقصان یا ہلاکتوں کی اطلاع نہیں ملی ہے۔
مرکز اور گہرائی: زلزلہ ایواتے (Iwate) پریفیکچر کے ساحل کے قریب بحرالکاہل میں تقریباً 50 کلومیٹر (30 میل) کی گہرائی میں آیا۔
شدت: جاپان کے 7 نکاتی شینڈو (Shindo) زلزلے کی شدت کے اسکیل پر، اوموری (Aomori) پریفیکچر کے قصبے ہاشیکامی میں اس کی شدت "اپر 6” (Upper 6) ریکارڈ کی گئی۔ اپر 6 شدت کا مطلب ہے کہ جھٹکے اتنے شدید تھے کہ بغیر رینگے کھڑے ہونا یا حرکت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زلزلے کے ہلکے جھٹکے سینکڑوں کلومیٹر دور ٹوکیو میں بھی محسوس کیے گئے۔
جانی و مالی نقصان: ابتدائی اطلاعات کے مطابق کم از کم چھ معمولی زخمیوں کی تصدیق ہوئی ہے، جو زیادہ تر گرنے کی وجہ سے زخمی ہوئے۔ بڑے پیمانے پر ڈھانچوں (عمارتوں) کو نقصان پہنچنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی، اور عوامی انفراسٹرکچر اور ٹریفک لائٹس زیادہ تر فعال رہیں۔
انفراسٹرکچر اور جوہری تحفظ: چیف کیبنٹ سکریٹری مینورو کیہارا نے تصدیق کی کہ خطے کی نیوکلیئر پاور تنصیبات بشمول بند پڑے ہیگاشیڈوری پلانٹ اور فوکوشیما دائیچی پلانٹ میں کسی قسم کی خرابی یا غیر معمولی صورتحال کا پتہ نہیں چلا۔
نقل و حمل میں خلل: ایسٹ جاپان ریلوے کمپنی نے حفاظتی جانچ کے لیے کچھ توہوکو شنکانسین (Tohoku Shinkansen) ہائی اسپیڈ بلٹ ٹرین سروسز کو عارضی طور پر معطل کر دیا، اور اوموری میں کچھ ایکسپریس وے راستوں کو معائنے کے لیے بند کر دیا گیا۔
وزیر اعظم سناء تاکائیچی نے اصرار کیا کہ ان کی حکومت کی ہنگامی ٹیم صورتحال کا فعال طور پر جائزہ لے رہی ہے، شہریوں کی حفاظت کو ترجیح دے رہی ہے اور متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ممکنہ آفٹر شاکس (زلزلے کے بعد کے جھٹکوں) کے خلاف محتاط رہیں۔