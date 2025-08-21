تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

دنیا کا سب سے سستا کمپیوٹر کیس، صرف ڈیلیوری فیس دینی پڑتی ہے

دنیا کا سب سے سستا کمپیوٹر کیس ٹینیج انجینیئرنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اتنا سستا ہے کہ اگر آپ اسے آرڈر کرتے ہیں تو اس کی کوئی کی قیمت نہیں بلکہ صرف ڈیلیوری فیس ادا کرنا پڑتی ہے۔

اس مصنوع کا پورا نام Teenage Engineering’s Computer-2 ہے۔ اس نے حال ہی میں ایک منفرد کمپیوٹر کیس Computer-2 متعارف کروایا ہے جو دنیا کا “سب سے سستا کمپیوٹر کیس” قرار دیا گیا ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں، صرف ڈیلیوری فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کیس منگوانے پر صرف شپنگ چارجز ہیں۔

یہ کیس ایک  شفاف پلاسٹک کی سنگل شیٹ سے بنایا گیا ہے جو فولڈ ہو کر کمپیوٹر کا کیس بن جاتا ہے۔

اس کے ڈیزائن میں نفیس، چھوٹے (mini-ITX) اور پیچ کے بغیر اسمبلی کے قابل پارٹس نصب ہیں۔ تاہم، یہ بہت جلد “sold out” ہو گیا ہے۔ آپ فی الحال اسٹاک واپس آنے کا انتظار کر سکتے ہیں اور نوٹیفکیشن کے لیے رجسٹر ہو سکتے ہیں۔


اہم خبریں
کیلیفورنیا سینیٹ میں پاکستان سے متعلق قرارداد منظور
’’سیلاب اور بارشوں نے مجھے خوفزدہ کردیا‘‘؛ ماہرہ خان کا اعتراف
عمران خان نے اعظم سواتی کو سینیٹ اور محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا
ایشیا کپ 2025، بھارتی اسکواڈ کا اعلان
اپنے دو بچوں کو قتل کرنے والی ملزمہ کا ریمانڈ بڑھا
یوکرین میں نیٹو امن فوج کسی صورت قبول نہیں، روس کا دوٹوک انکار
’شراکت دار بنیں، دشمن نہیں‘، چینی وزیر خارجہ کا بھارت کو پیغام
پاک بھارت ٹاکرا، ایشیا کپ کے اشتہارات کی قیمتیں جان کر حیران ہوجائیں گے
جوئے کے پلیٹ فارم کیساتھ شراکت، وسیم اکرم کیخلاف درخواست جمع
ایشین اوپن جوڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کی ملائیکہ نور نے چاندی کا تمغہ جیت لیا
نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن کی رقص کرتے ویڈیو وائرل
اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دیدی
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں: عوام ایکسپریس کے 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، متعدد جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18٪ کم، ماحول اور قومی سلامتی کو خطرہ





دلچسپ و عجیب
دنیا کا سب سے سستا کمپیوٹر کیس، صرف ڈیلیوری فیس دینی پڑتی ہے
56 برس قبل کھوئی انگوٹھی مالک کو واپس مل گئی
انسانی زندگی کے حوالے سے تاریخ کے چند ہولناک ترین حادثات
نورا فتیحی جیسی دِکھنے کیلیے 3 گھنٹے ورزش کرو؛ بیوی شوہر کی شکایت لیکر تھانے پہنچ گئی
جوئے کو پروموٹ کرنے کا معاملہ، ڈکی بھائی کے کیس سے متعلق اہم فیصلہ آگیا
75 سالہ شخص اے آئی لڑکی کی محبت میں گرفتار
۔75 سالہ شخص اے آئی لڑکی کی محبت میں گرفتار، بیوی سے طلاق کا مطالبہ کردیا
دنیا کا سب سے سستا کمپیوٹر کیس، صرف ڈیلیوری فیس
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain