ایشیا کپ فائنل: بھارت سے میچ کیلئے پاکستانی ٹیم فائنل، صائم کا بیٹنگ آرڈر تبدیل ہونے کا امکان

دبئی میں آج ہونے والے ایشیا کپ کے فائنل کے لیے پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کو حتمی شکل دیدی گئی۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ کا فائنل آج شام دبئی میں کھیلا جائے گا، پاک بھارت ٹاکرے کو دیکھنے کے لیے ہاؤس فل ہوگا اور شائقین کو دلچسپ مقابلہ ہونے کی توقع ہے۔
ذرائع کے مطابق ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کے خلاف پاکستان ٹیم میں حسن نواز کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے تاہم صائم ایوب کا بیٹنگ آرڈر تبدیل ہو سکتا ہے۔
ذرائع کا بتانا ہے کہ حارث رؤف بھارت کے خلاف فائنل کے لیے مکمل فٹ ہیں۔
دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی ٹیم میں فٹنس مسائل سنجیدہ نوعیت کے نہیں ہیں، ٹورنامنٹ کے ٹاپ اسکورر ابھیشک شرما مکمل فٹ ہیں جبکہ تلک ورما بھی فائنل کے لیے فٹ قرار دے دیئے گئے ہیں۔
ذرائع کے مطابق بھارتی ٹیم میں جسپریت بمرا اور شیوم دوبے کی واپسی یقینی ہے۔