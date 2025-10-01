تازہ تر ین
اہم خبریں

آزاد کشمیر: حکومت نے ایک بار پھر عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی پیشکش کردی

آزاد کشمیر: حکومت نے ایک بار پھر عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی پیشکش کردی۔

وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چوہدری نے وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم کی ہدایت پر مظفرآباد میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کیے۔

طارق فضل چوہدری نے کہا کہ ایکشن کمیٹی کے 90 فیصد مطالبات آزاد کشمیر حکومت نے تسلیم کرلیے تھے، ہم وفاقی وزرا ضامن تھے کہ ان مطالبات پر عمل درآمد ہوگا۔

طارق فضل چوہدری نے کہا کہ جو مقدمات بنائے گئے تھے ان کی واپسی کامطالبہ تسلیم کیا گیا، بجلی کے حوالے سےکچھ ایشو تھے وہ بھی ہم نے مانے۔

انہوں نے کہا کہ 2 ایسے مطالبات تھے جس کے لیے آزاد کشمیر کے آئین میں ترمیم درکار تھی، مہاجرین کی نشستیں ختم کرنا اور وزرا کی تعداد میں کمی کا مطالبہ کیا گیا۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم 2 مطالبات پر بھی کھلے دل سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اب بھی گزارش ہے کہ 90 فیصد مطالبات مانے جاچکے ہیں تو باقی پر بھی بات کریں۔

طارق فضل چوہدری نے کہا کہ آزاد کشمیر میں اس احتجاج کی ضرورت نہیں تھی، ایکشن کمیٹی احتجاج کو بند گلی میں لے آئی ہے، آزاد کشمیر میں احتجاج سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ معاملے کا حل ہے، ایکشن کمیٹی کے ارکان بیٹھیں ہم تیار ہیں بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کریں۔

انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت میں آزاد کشمیر میں کوئی تشدد نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا دشمن اس تشدد سے فائدہ اٹھائے۔

پریس کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق نے کہا کہ ہمارے پولیس کے تین جوان شہید ہوئے اور 100سے زیادہ زخمی ہیں، 8 کی حالت تشویشناک ہے۔

انہوں نے کہا کہ حکومت مظاہرین کے جائز مطالبات حل کرنے کے لیے تیار ہے، پولیس ہو یا شہری کسی بھی انسان کی جان مقدم ہے۔

وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سے راولاکوٹ میں بھی کہا کہ مذاکرات میں آئیں، مظفرآباد اور راولاکوٹ میں کابینہ ارکان ہیں جہاں چاہیں مذاکرات بحال کریں، آج بھی ہم ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر کے تحفظ کے معاملات کو دیکھنا ہے، انہوں نے پیغام دیا کہ وہ خود ان کی بات سنیں گے، وزیراعظم کی دعوت کے بعد پرتشدد احتجاج کی گنجائش نہیں ہے۔

چوہدری انوار الحق نے کہا کہ کسی فریق کی جانب سے نہیں کہا گیا کہ مذاکرات ناکام ہوگئے ہیں، ایکشن کمیٹی نے بھی کہا کہ مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ پرامن احتجاج نہیں رہے گا، آج احتجاج کے دوران ایک اسکول کو آگ لگادی گئی، عوامی حقوق تو وہیں دفن ہوجاتے ہیں جہاں انسانی جانیں جاتی ہیں۔

وزیراعظم آزادکشمیرنے کہاکہ میں پھر عوامی ایکشن کمیٹی کو دعوت دیتا ہوں کہ مذاکرات کی طرف آئیں، مذاکرات کے علاوہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔


اہم خبریں
قطرپرحملہ امریکا کی سلامتی کیلئے خطرہ تصور ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ
آزاد کشمیر: حکومت نے ایک بار پھر عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی پیشکش کردی
پیپلز پارٹی اور ن لیگ کا ایک دوسرے کیخلاف لفظی جنگ بند کرنے پر اتفاق
مصری پہلوان کا حیران کن کارنامہ ، 700 ٹن وزنی بحری جہاز دانتوں سے کھینچ لیا
گلوبل صمود فلوٹیلا ہائی رسک زون میں داخل ، اسرائیل کا کشتیاں ڈبونے کا منصوبہ بے نقاب
سونے کو پر لگ گئے، فی تولہ قیمت بلند ترین سطح پر
پاکستان میں انٹرنیٹ کی بڑے پیمانے پر بندش، شہری متاثر
دفتر میں نظرانداز ہو رہے ہیں؟ خود کو نمایاں کرنے کے طریقے
لاہورمیں فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کیلئے اینٹی اسموگ گن تیار
برطانیہ سے چوری ہونے والی قیمتی رینج روور صدر کراچی میں ٹریک کر لی گئی
افغانستان میں انٹرنیٹ کی بندش سے پروازیں منسوخ، بینکنگ کا نظام مفلوج ہوگیا
سندھ میں گیس اور کنڈینسیٹ کے نئے ذخائر دریافت
فرانس اور جرمنی کی مساجد میں خنزیر کے سر پھینکنے کے الزام میں 11 افراد گرفتار
وزڈن کی ٹیم آف ایشیا کپ میں فلاپ صائم ایوب بھی شامل
فیس بک، ایکس کے بعد یوٹیوب بھی جھک گیا، ٹرمپ کو کروڑوں ڈالر کی ادائیگی
۔39 سالہ اسپنر آصف کی اچانک قومی ٹیم میں انٹری





دلچسپ و عجیب
برازیل کی مشہور پنیر جس میں ذائقے کےلیے چیونٹیاں ملائی جاتی ہیں
ویتنامی شہری نے دنیا کے لمبے ترین ناخنوں کا اعزاز حاصل کرلیا
کیا سلویسٹرا اسٹالون آپ کو جانتے ہیں؟ جان ریمبو نے بتادیا
صبا فیصل نے بہو کی تعریفوں کے پل باندھ دیے؛ وجہ جان کر مداح بھی خوش
مشہور مصری ریسلر نے محص دانتوں سے بڑی سمندری کشتی کھینچ لی
امریکا میں مشتبہ شہاب ثاقب گرتا ہوا سیٹلائٹ نکلا
چین میں عجیب و غریب ٹریفک حادثہ، شہری کا سر ٹریفک سگنل میں پھنس گیا
مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain