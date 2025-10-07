تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

جنگل میں 70 دن اکیلے گزارنے کا چیلنج اور لاکھوں روپے انعام، چینی شہری بازی لے گیا

ایک چینی شہری نے جنگل سروائول چیلنج کامیابی سے مکمل کرلیا ہے اور 1 لاکھ یوان کی انعامی رقم جیت لی ہے۔

یہ چیلنج چین کے ہونان صوبہ میں منعقد ہوا تھا۔ مقابلے میں تقریباً 100 شرکا تھے۔ شرکا کو ایک دور دراز جنگلی علاقے میں چھوڑا گیا، جہاں انھیں صرف چاقو اور بانس کا لمبا ڈنڈا فراہم کیا گیا تھا اور کوئی بیرونی مدد نہیں دی گئی تھی۔

تاہم جیسے جیسے دن گزرتے گئے، شرکا جنگل کی سختیوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے ایک کے ایک چیلنج چھوڑ کر جانے لگے۔

واحد شخص جس نے پورے 70 دن مکمل کرکے چیلنج مکمل کیا اور بازی لے گیا، اس کا نام ہے یینگ ڈونگ ڈونگ۔

یینگ نے 70 دن جنگل میں گزارے اور ترکیبیں استعمال کیں جیسے کہ جانوروں کیلئے جال بنانا وغیرہ تاکہ کھانے کا انتظام کیا جاسکے۔

انعام کی مقدار 100,000 یوان تھی جو 14,000 ڈالرز اور پاکستانی تقریباً 40 لاکھ روپے بنتے ہیں۔


اہم خبریں
سپریم کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کیخلاف درخواستوں پر سماعت براہ راست نشر کرنے کی اجازت دے دی
سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت گلوبل صمود فلوٹیلا کے مزید 131 ارکان رہا
جنوبی افریقی ویمن ٹیم کی بلے باز تزمین برٹس نے نئے ریکارڈز قائم کردیے
سندھ اور پنجاب حکومت میں تناؤ پر صدر کا اظہار تشویش، محسن نقوی کو کردار ادا کرنے کی ہدایت کردی
صنم جاوید کی پراسرار گمشدگی انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے، بیرسٹر سیف
بھارتی سپریم کورٹ میں ہنگامہ: وکیل نے چیف جسٹس پر جوتا پھینک دیا
بھارت میں ہوٹل کا خراب کھانا کھانے سے کئی آسٹریلوی کھلاڑیوں کی طبیعت ناساز
بھارت کوئی طیارہ نہیں گراسکا، ترجمان پاک فوج کی معرکہ حق میں چینی ہتھیاروں کی مؤثرکارکردگی کی توثیق
غزہ جنگ میں دو سال میں کتنے اسرائیلی فوجی مارے گئے؟ تفصیلات جاری
پاکستان نے جنوبی افریقا کیخلاف ٹیسٹ اسکواڈ مختصر کردیا، 2 کھلاڑی ریلیز
فرانسیسی وزیراعظم نے 26 روز بعدہی عہدے سے استعفیٰ دیدیا
پاکستان دنیا کی ابھرتی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر، دیوالیہ ہونے کے خدشات کم ہوگئے: بلوم برگ
انڈونیشیا میں اسلامک اسکول کی عمارت گرنے کا حادثہ، اموات کی تعداد 54 ہوگئی
پاکستان کی حمایت میں پوسٹ غداری نہیں، بھارتی ہائیکورٹ کا شہری پر مقدمہ ختم کرنیکا حکم
بھارت دوبارہ میزائل حملہ کرسکتا ہے، خاص نظر رکھنا ہوگی: جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ
عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم اور زرتاج گل کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم





دلچسپ و عجیب
جنگل میں 70 دن اکیلے گزارنے کا چیلنج اور لاکھوں روپے انعام، چینی شہری بازی لے گیا
برطانیہ میں 1279 کلو وزنی اور 21.3 فٹ چوڑا کدو اُگانے کا نیا ریکارڈ قائم
اٹلی: مشہور پینٹر کے جعلی فن پارے نمائش سے ضبط کرلیے گئے
ایڈیڈاس نے پالتو جانوروں کے کپڑے متعارف کرائے
ایڈیڈاس نے چھوٹے پالتو جانوروں کیلئے بھی کپڑے متعارف کرادیے
دنیا کا سب سے زیادہ شور شرابے والا خطہ کونسا ہے؟
جسم کے بجائے چینی نوجوانوں میں ٹوتھ ٹیٹوز کا رجحان مقبول، یہ کتنی قیمت پر تیار ہوتے ہیں؟
بھارتی عدالت میں ڈاکٹروں کی رائٹنگ سے متعلق کیس کی سماعت، جج کی انوکھی ہدایت
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain