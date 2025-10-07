جنگل میں 70 دن اکیلے گزارنے کا چیلنج اور لاکھوں روپے انعام، چینی شہری بازی لے گیا

ایک چینی شہری نے جنگل سروائول چیلنج کامیابی سے مکمل کرلیا ہے اور 1 لاکھ یوان کی انعامی رقم جیت لی ہے۔
یہ چیلنج چین کے ہونان صوبہ میں منعقد ہوا تھا۔ مقابلے میں تقریباً 100 شرکا تھے۔ شرکا کو ایک دور دراز جنگلی علاقے میں چھوڑا گیا، جہاں انھیں صرف چاقو اور بانس کا لمبا ڈنڈا فراہم کیا گیا تھا اور کوئی بیرونی مدد نہیں دی گئی تھی۔
تاہم جیسے جیسے دن گزرتے گئے، شرکا جنگل کی سختیوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے ایک کے ایک چیلنج چھوڑ کر جانے لگے۔
واحد شخص جس نے پورے 70 دن مکمل کرکے چیلنج مکمل کیا اور بازی لے گیا، اس کا نام ہے یینگ ڈونگ ڈونگ۔
یینگ نے 70 دن جنگل میں گزارے اور ترکیبیں استعمال کیں جیسے کہ جانوروں کیلئے جال بنانا وغیرہ تاکہ کھانے کا انتظام کیا جاسکے۔
انعام کی مقدار 100,000 یوان تھی جو 14,000 ڈالرز اور پاکستانی تقریباً 40 لاکھ روپے بنتے ہیں۔