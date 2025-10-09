تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

امیتابھ بچن آنجہانی والدہ کی آواز سن کر آبدیدہ ہوگئے

بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار اور ’شہنشاہِ‘ کہلانے والے امیتابھ بچن اپنی والدہ تیجی بچن کی آواز سن کر جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔

کون بنے گا کروڑ پتی سیزن 17 کی ایک قسط میں دکھایا گیا کہ جب امیتابھ بچن کو ان کی والدہ کی آواز سُنائی گئی تو وہ آبدیدہ ہوگئے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہورہی ہے۔

آڈیو پیغام میں تیجی بچن نے کہا، ’میں بہت خوش قسمت ہوں، جہاں بھی جاتی ہوں لوگ مجھے میرے بیٹے کی وجہ سے پیار اور عزت دیتے ہیں۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوسکتی۔‘ یہ الفاظ سنتے ہی امیتابھ بچن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوگئے۔

واضح رہے کہ دسمبر 2007 کو ممبئی میں امیتابھ بچن کی والدہ کا انتقال ہوگیا تھا۔ تیجی بچن کے بیٹے بالی ووڈ کے سپت اسٹار امیتابھ بچن نے ہمیشہ اپنی والدہ کو زندگی کی سب سے بڑی رہنما اور حوصلہ قرار دیا۔


