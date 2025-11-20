تازہ تر ین
صحت

اسٹرابیری کے روزانہ استعمال سے جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟

اسٹرابیری ناصرف اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے مقبول ہے بلکہ غذائیت اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہونے کے باعث متعدد صحت بخش فوائد بھی فراہم کرتی ہے۔

2019 میں شائع ہونے والی Nutrients جرنل کی ایک تحقیق کے مطابق اسٹرابیری تازہ اور فریز دونوں صورتوں میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی بیریز میں شامل ہے۔

ایٹنگ ویل (Eating Well) ویب سائٹ کی ایک رپورٹ میں اسٹرابیری کے فوائد، روزانہ استعمال سے جسم پر اثرات اور ممکنہ خطرات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

سوزش میں کمی

اسٹرابیری میں موجود وافر اینٹی آکسیڈنٹس اور وٹامن سی قدرتی طور پر سوزش میں کمی لاتے ہیں۔

2021 میں Antioxidants جرنل میں شائع تحقیق کے مطابق اسٹرابیری کا مستقل استعمال دل کی بیماریوں، ذیابیطس اور دیگر سوزش سے جڑی بیماریوں میں مددگار ثابت ہوسکتا ہے۔

ماہر غذائیت برٹنی لوبک کے مطابق اسٹرابیری میں وٹامن سی، فلیونوئڈز اور فینولک ایسڈ جیسے طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں، جو جسم کے اینٹی آکسیڈنٹ لیول کو بڑھاتے ہیں۔

دل کی بیماریوں سے تحفظ

اسٹرابیری میں موجود اینٹھوسائننز اور دیگر دل کے لیے فائدہ مند مرکبات خون کے دباؤ اور کولیسٹرول کو بہتر کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

ڈاکٹر لوبک کا کہنا ہے کہ اسٹرابیری کا استعمال دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے بلڈ لپڈز اور سسٹولک بلڈ پریشر کم ہونے کے شواہد موجود ہیں۔

دماغی صحت میں بہتری

2022 میں Scientific Reports میں شائع ایک ریویو نے ثابت کیا کہ اسٹرابیری میں موجود پولی فینولز دماغی کارکردگی کو بہتر بنانے، یادداشت کو محفوظ رکھنے اور بڑھتی عمر میں ذہنی صلاحیتوں کو سہارا دینے میں معاون ہیں۔

ہاضمے کی بہتری

اسٹرابیری میں فائبر کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، جو ہاضمہ بہتر کرتی ہے، قبض کو روکتی ہے اور آنتوں میں مفید بیکٹیریا کی نشوونما میں مدد دیتی ہے، اس سے متعلق شواہد 2020 میں Nutrients میں شائع تحقیق میں سامنے آئے۔

بلڈ شوگر کنٹرول میں مددگار

مختلف مطالعات میں ثابت ہوا ہے کہ اسٹرابیری انسولین ریزسٹنس کو بہتر کرتی ہے اور کھانے کے بعد انسولین رسپانس کو کم کرتی ہے، اس میں موجود فائبر شوگر کے جذب کو سست کر دیتا ہے، جس سے بلڈ شوگر میں تیزی سے اضافہ نہیں ہوتا۔

ماہرین کے مطابق اسٹرابیری کا گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے، اس لیے یہ خون میں شوگر کی سطح کو تیزی سے نہیں بڑھاتی۔


اہم خبریں
ہر تیسری عورت کو شوہر یا جنسی تشدد کا سامنا ہے: ڈبلیو ایچ او
چیلنج اسکریبل ٹورنامنٹ؛ پاکستان کے وسیم کھتری نے بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا
آزاد کشمیر کی 18 رکنی کابینہ نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا
یوکرین جنگ روکنے کا خفیہ امریکی منصوبہ؛ روس مشاورت میں شامل
وکٹ کیپر بیٹر مشفیق الرحیم 100 ٹیسٹ کھیلنے والے پہلے بنگلا دیشی کرکٹر بن گئے
قومی کرکٹرز کو مختلف لیگز کیلئے این او سی جاری
برطانیہ میں ایک لاکھ سے زائد کاریں غائب، جدید ٹیکنالوجی نے چوروں کا راستہ آسان کردیا
صوبے بنانے کے قانون میں بھی آئینی ترمیم ہوسکتی ہے، مصطفیٰ کمال
مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی فیصلہ درست نہیں تھا، جسٹس جمال کا فیصلہ جاری
آزاد کشمیر کے نومنتخب وزیراعظم فیصل راٹھور نے عہدے کا حلف اٹھا لیا
آسٹریلوی حکومت نے افغان طالبان حکومت پر نئی پابندیوں کی تجاویز دے دیں
فیفا اورامریکی حکومت نے ٹکٹ ہولڈرزکے لیے”فیفا پاس”پروگرام کا اعلان کردیا
الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ
خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کا بڑا آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 15 دہشتگرد ہلاک
۔27ویں آئینی ترمیم: ہائیکورٹ کے 4 ججز کے مستعفی ہونے کا امکان
پاکستان کی ماہانہ آئی ٹی برآمدات کا نیا ریکارڈ قائم





دلچسپ و عجیب
جنوبی کوریا: کیفے سے کافی چوری کرنیوالا طوطا پکڑا گیا
احسن خان نے ذہنی صحت کے مسائل سے انکار کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا
رجب بٹ کی شراب نوشی پر والدہ کی وضاحت آگئی
سوئیڈش شہری نے ناک میں81 ماچس کی تیلیاں رکھنے کا ریکارڈ بنا دیا
سوناکشی سنہا نے وزن کم کرنے کی اصل وجہ بتادی
امریکی جم ٹیچر کا باسکٹ بال میں نیا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم
چینی شہری نے ساری کمائی بیوی پر اڑادی، نوکری جانے پر اسے چھوڑ کر چلی گئی
برطانیہ: جعلی نیول ایڈمرل جنگی یادگار کی تقریب میں شریک، پھول اور سلامی بھی دی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain