ہیومن واشنگ مشین مارکیٹ میں پیش، قیمت کیا ہے؟

جاپانی ٹیک کمپنی نے دنیا کی پہلی جدید ’ہیومن واشنگ مشین‘ باضابطہ طور پر مارکیٹ میں پیش کر دی ہے، جس کی قیمت جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔
ایک ایسی کیپسول نما مشین جس میں لوگ لیٹ کر محض 15 منٹ میں سر سے پاؤں تک خودکار طریقے سے دھل سکتے ہیں، جیسے کپڑے دھلتے ہیں، مگر بغیر گھومے۔
یہ مشین اوساکا ورلڈ ایکسپو میں شاندار پذیرائی کے بعد تجارتی طور پر لانچ کی گئی ہے، 6 ماہ جاری رہنے والی ایکسپو میں 2 کروڑ 70 لاکھ سے زائد افراد نے اس انوکھی ایجاد کو دیکھا، جسے فیوچر ہیومن واشر کا نام دیا گیا ہے۔
کمپنی کی ترجمان ساچیکو ماایکورا کے مطابق یہ مشین ناصرف جسم صاف کرتی ہے بلکہ روح کو بھی سکون دیتی ہے، مشین صارف کی دل کی دھڑکن اور دیگر اہم علامات مسلسل مانیٹر کرتی ہے۔
امریکی ریزورٹ کمپنی سمیت کئی بین الاقوامی اداروں نے اس ٹیکنالوجی میں دلچسپی ظاہر کی، جس کے بعد کمپنی نے اسے تجارتی طور پر تیار کرنے کا فیصلہ کیا، ابتدائی مرحلے میں صرف 50 یونٹس تیار کیے جائیں گے۔
پہلی مشین اوساکا کے ایک ہوٹل نے خرید لی ہے، جو اپنے مہمانوں کے لیے یہ منفرد سہولت فراہم کرے گا۔
مقامی میڈیا کے مطابق اس مشین کی قیمت تقریباً 6 کروڑ ین (3 لاکھ 85 ہزار امریکی ڈالر) رکھی گئی ہے۔
ہیومن واشنگ مشین کیسے کام کرتی ہے؟
سب سے پہلے صارف 2.3 میٹر لمبی بند کیپسول میں لیٹتا ہے، جس میں موجود مائیکرو ببلز اور فائن مسٹ شاور سے پورا جسم نرمی سے صاف ہوتا ہے، سینسر دل کی دھڑکن اور دیگر ویٹلز مسلسل مانیٹر کرتے ہیں، مشین کے اندر سُکون بخش موسیقی اور پُرسکون ویژولز چلتے رہتے ہیں، دھلائی کے بعد مشین خود ہی جسم کو خشک کر دیتی ہے، صارف بغیر تولیے یا کسی محنت کے صاف، خشک اور پُرسکون باہر نکلتا ہے۔