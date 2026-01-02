تازہ تر ین
انٹر نیشنل, اہم خبریں

افغانستان میں شدید بارشوں اور سیلاب سے 17 افراد ہلاک

افغانستان میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث 15 سے زائد افراد ہلاک ہوگئے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق افغانستان کی نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان نے بتایا کہ افغانستان میں موسم سرما کی پہلی بارش ہوئی ہے۔

ترجمان کے مطابق شدید بارشوں اور برف باری کی وجہ سے ایک طویل خشک موسم تو ختم ہوگیا ہے تاہم سیلاب کی وجہ سے مختلف علاقوں میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہوگئے جب کہ 11 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔

ترجمان نے کہا کہ شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ملک کے وسطی، شمالی، جنوبی اور مغربی علاقوں میں معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں۔

اس کے علاوہ سیلاب کے باعث انفرااسٹرکچر  کو بھی نقصان پہنچا ہے جبکہ کئی جانور بھی ہلاک ہوگئے۔


اہم خبریں
مقبوضہ کشمیر: ہیلمٹ پر فلسطینی جھنڈے کا اسٹیکر لگانے والے مسلمان کرکٹر پر پابندی عائد
چینی کمپنی بی وائے ڈی نے ایلون مسک کی ٹیسلا کو پیچھے چھوڑ دیا
ریاستی اداروں کیخلاف ڈیجیٹل دہشتگردی؛ عادل راجاو دیگر ملزمان کو 2، 2 بار عمر قید کی سزا
امریکا میں ٹریفک حادثہ، سابق سربراہ پاک فضائیہ نور خان کی بیٹی جاں بحق
افغانستان میں شدید بارشوں اور سیلاب سے 17 افراد ہلاک
ایران میں مہنگائی کے خلاف خونریز مظاہرے، جھڑپوں میں 6 افراد ہلاک
آسٹریلوی ٹیسٹ کرکٹر عثمان خواجہ کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان
سوئٹزرلینڈ کی بار میں حادثہ، ہلاکتوں کی تعداد 47 ہوگئی، آگ لگنے کی وجہ سامنے آگئی
سالِ نو پر ایمسٹرڈیم کے 156 سال قدیم چرچ میں ہولناک آتشزدگی؛ ایمرجنسی نافذ
پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ
ڈھاکا؛ اسپیکر قومی اسمبلی سے بھارتی وزیر خارجہ کی ملاقات، جے شنکر نے خود آکر مصافحہ کیا
سابق بنگلادیش وزیراعظم خالدہ ضیا کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد کی شرکت
پشاور: پاکستان مخالف بیان دینے والا افغان باشندہ گرفتار
کراچی بار کا رجب بٹ کیخلاف مقدمہ درج نہ ہونے پر آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان
اٹلی: 30 برس میں پہلی بار بچے کی پیدائش
اقرار الحسن کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain