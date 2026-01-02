افغانستان میں شدید بارشوں اور سیلاب سے 17 افراد ہلاک

افغانستان میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث 15 سے زائد افراد ہلاک ہوگئے۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق افغانستان کی نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان نے بتایا کہ افغانستان میں موسم سرما کی پہلی بارش ہوئی ہے۔
ترجمان کے مطابق شدید بارشوں اور برف باری کی وجہ سے ایک طویل خشک موسم تو ختم ہوگیا ہے تاہم سیلاب کی وجہ سے مختلف علاقوں میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہوگئے جب کہ 11 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔
ترجمان نے کہا کہ شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ملک کے وسطی، شمالی، جنوبی اور مغربی علاقوں میں معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں۔
اس کے علاوہ سیلاب کے باعث انفرااسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا ہے جبکہ کئی جانور بھی ہلاک ہوگئے۔