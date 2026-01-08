تازہ تر ین
کھیل

بی بی ایل: کم ترین اسٹرائیک ریٹ والے کھلاڑیوں کی ٹاپ 5 فہرست میں تین پاکستانی شامل

آسٹریلیا کی جارحانہ کھیل کے لیے مشہور بگ بیش لیگ میں کم ترین اسٹرائیک ریٹ والے کھلاڑیوں کی ٹاپ 5 فہرست میں تین پاکستانی کھلاڑی بھی شامل ہیں۔

بگ بیش لیگ کے 15ویں ایڈیشن میں اب تک کھیلے گئے 26 میچز میں سب سے زیادہ اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ رنز بنانے والوں میں پرتھ اسکارچرز ایشٹن ٹرنر سرفہرست ہیں۔

دوسری جانب اس جارحانہ لیگ میں سب سے کم اسٹرائیک ریٹ والے کھلاڑیوں میں پہلے نمبر پر میلبرن رینگیڈز کی نمائندگی کرنے والے محمد رضوان موجود ہیں۔

رضوان نے 6 میچز میں 99.17 کے اسٹرائیک ریٹ سے 120 رنز بنائے ہیں۔

سڈنی سکسرز کے کپتان موئسس ہینرکس 107.69 کے اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ دوسرے اور سڈنی تھنڈرز کے سیم کونسیٹس 110.43 کے اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔

سڈنی سکسرز کے بابر اعظم اور برسبین ہیٹ کے ایچ ڈی ویبگین 111.96 کے اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ مشترکہ طور پر چوتھےنمبر پر موجود ہیں۔

سڈنی تھنڈرز کے شاداب خان 125.30 کے اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ پانچویں نمبر پر ہیں۔

واضح رہے کہ یہ فہرست ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے جنہوں نے ایونٹ میں کم از کم 100 سے زائد رنز بنائے ہیں۔


اہم خبریں
پی ایس ایل میں نئی تاریخ رقم، ساتویں ٹیم ریکارڈ 175 کروڑ روپے میں فروخت
آئی ایم ایف کی کڑی شرط؛ شوگر سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کیلیے جامع پلان تیار
تائیوان کا ایک ایف 16 لڑاکا طیارہ مشرقی ساحل کے قریب حادثے کا شکار ہو کر گر کر تباہ ہو گیا
وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کے وقت پہنا ہوا نائیکی کا ٹریک سوٹ آؤٹ آف اسٹاک
امریکی کارروائی کے دوران کیوبا اور وینزویلا کے سینئر فوجی افسران ہلاک ہوئے، فہرست جاری
یورپ میں شدید برفباری سے نظام زندگی مفلوج، مختلف حادثات میں 6 افراد ہلاک، سینکڑوں پروازیں منسوخ
کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل
سعودی فوجی اتحاد کی یمن میں کارروائی، علیحدگی پسند فورسز کےسربراہ نامعلوم مقام پر فرار
یوکرین کی سلامتی کے لیے برطانیہ اور فرانس فوجی تعیناتی پر متفق
ٹی 20 ورلڈ کپ؛ آئی سی سی نے بنگلادیش کی میچز منتقلی کی درخواست مسترد کردی، بھارتی میڈیا کا دعویٰ
نیپال میں مسجد پر حملہ اور بے حرمتی پر ہنگامے پھوٹ پڑے؛ کرفیو نافذ
ہندوستان کے آپریشن سندور کی کالک ابھی تک اس کے منہ سے نہیں جا رہی: ترجمان پاک فوج
برطانیہ میں فلسطین کا سفارت خانہ کھل گیا
بجلی سستی کرنے کا پلان سامنے آگیا، حکومت کی صارفین کو مزید ریلیف دینے کی تیاری
ڈیلسی روڈریگز نے وینزویلا کے عبوری صدر کا حلف اٹھا لیا، مادورو کے بیٹے نے حمایت کردی
سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے حکومت سے رحم کی اپیل کردی





دلچسپ و عجیب
جنگلی ہاتھی فٹبال کھیلنے میدان میں آگیا، ویڈیو وائرل
امریکا: ایک غلطی نے خاتون کولاکھوں ڈالر جتوا دیے
کرسمس پر ’’جنگل بیلز‘‘ نے منگولین روپ دھار لیا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ وائرل
🎥 ایک ویڈیو لیک ہوئی اور طاقتور لوگوں کی نیندیں اڑ گئیں
⚡ 12 سالہ ذہین بچے نے وہ کر دکھایا جو بڑے نہ کر سکے!
بارش نے راز کھول دیا — 100 سال پرانا صندوق
😱 جیب میں رکھا موبائل، موت کے سامنے دیوار بن گیا!
بھارت: لڑکی نے عاشق کی موت کے بعد اس کی لاش سے شادی کر لی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain