اقرارالحسن کی شادی کو 20 برس مکمل، تقریب کی تصاویر وائرل

معروف پاکستانی ٹی وی ہوسٹ اور کرائم رپورٹر اقرار الحسن سید اور ان کی اہلیہ قرۃ العین اقرار نے اپنی شادی کی 20 ویں سالگرہ خاندان اور قریبی دوستوں کے ساتھ منائی، جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گئی ہیں۔

اقرار الحسن کو تحقیقاتی پروگرام سرِ عام کے ذریعے شہرت ملی، جبکہ وہ رمضان ٹرانسمیشن شانِ رمضان اور دیگر طویل نشریات کی وجہ سے بھی خاصے مقبول رہے ہیں۔ اقرار الحسن کی شادی قرۃالعین اقرار سے آج سے بیس برس قبل ہوئی تھی اور ان کے ہاں ایک بیٹا پہلاج الحسن بھی ہے۔

بعد ازاں اقرار الحسن نے فرح یوسف اور عروسہ خان سے بھی شادیاں کیں، تاہم ان کے مطابق تینوں بیویوں کے درمیان خوشگوار تعلق ہے، جس کی جھلک مختلف مواقع پر سامنے آتی رہی ہے۔ اقرار الحسن کی یہی خاندانی ترتیب اکثر سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بھی بنتی رہتی ہے۔ حالیہ دنوں میں ان کی سیاست میں شمولیت پر بھی مداحوں کی جانب سے ملا جلا ردعمل دیکھنے میں آیا۔

شادی کی بیسویں سالگرہ کی تقریب میں اقرار الحسن کی دیگر دونوں اہلیات نے بھی شرکت کی۔ اس موقع کی تصاویر قرۃ العین اقرار نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیں اور کیپشن میں لکھا کہ اقرار الحسن کے ساتھ گزارے گئے یہ بیس برس ان کی زندگی کے سب سے خوبصورت سال رہے ہیں۔

تقریب کی تصاویر سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر صارفین کے تبصرے بھی آنا شروع ہوگئے۔ کئی مداحوں نے تصاویر کو پسند کیا اور جوڑے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جبکہ بعض صارفین نے اقرار الحسن کی خاندانی صورتحال پر طنزیہ تبصرے بھی کیے۔ ایک صارف نے لکھا، ’’ایک تصویر میں پوری پارٹی کے پانچ ووٹرز‘‘، جبکہ ایک اور نے تبصرہ کیا، ’’ایک اداس مگر بڑی فیملی‘‘۔ اس کے برعکس کئی صارفین نے قرۃالعین اقرار کے حوصلے اور برداشت کو سراہتے ہوئے انہیں خراجِ تحسین بھی پیش کیا۔


