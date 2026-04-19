20 اپریل کو اسلام آباد راولپنڈی میں تعطیل کا جعلی نوٹی فکیشن وائرل

جڑواں شہروں میں کل بیس اپریل کو دفاتر بند ہونے کا جعلی نوٹی فکیشن وائرل ہوگیا، ضلعی انتظامیہ چھٹی ہونے کی تردید کردی۔
ضلعی انتظامیہ کے مطابق ڈپٹی کمشنر آفس کے نام سے جعلی اعلامیہ گردش میں ہے، 20 اپریل سے دفاتر بند ہونے کی خبر بے بنیاد ہے، شہری غیر مصدقہ اطلاعات پر یقین نہ کریں، اسلام آباد اور راولپنڈی میں معمولات زندگی جاری رہیں گے۔
ضلعی انتظامیہ نے مزید کہا ہے کہ سرکاری سطح پر تعطیل کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا، راولپنڈی اسلام آباد میں 20 اپریل کو کوئی سرکاری چھٹی نہیں ہے، 20اپریل کو چھٹی والا وائرل شدہ نوٹیفکیشن جعلی ہے۔