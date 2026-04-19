لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام: فیز II پر 66 فیصد پیشرفت مکمل

شہر کے بڑے ترقیاتی منصوبے ڈویلپمنٹ پروگرام پر کام تیزی سے جاری ہے، گزشتہ سال لاہور میں شروع ہونے والا منصوبہ دو مراحل پر مشتمل ہے۔
حکام کے مطابق منصوبے کا پہلا فیز مکمل ہو چکا ہے جبکہ دوسرے فیز پر کام جاری ہے، جو اب تک 66 فیصد مکمل کر لیا گیا ہے۔ دوسرے فیز کے تحت 5 ہزار 774 گلیاں تیار کی جا چکی ہیں۔
مزید بتایا گیا کہ 2 ہزار 156 گلیوں پر کام جاری ہے جبکہ 850 گلیوں پر جلد کام شروع کیا جائے گا۔ اس منصوبے میں گلیوں کی تعمیر، سٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور سیوریج نظام کی بہتری شامل ہے۔
137 ارب روپے لاگت کے اس منصوبے کی تکمیل کی ڈیڈلائن رواں سال جون مقرر ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا جس میں پیشرفت کا جائزہ لیا گیا۔
اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ، میونسپل کارپوریشن لاہور (MCL) حکام، ضلع بھر کے اسسٹنٹ کمشنرز، واسا اور نیسپاک کے نمائندگان نے شرکت کی۔
ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ منصوبے کو مقررہ ڈیڈلائن کے اندر ہر صورت مکمل کیا جائے اور تمام متعلقہ ادارے رفتار مزید تیز کریں۔