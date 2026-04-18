کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثات میں جاں بحق افرادکی تعداد 312 ہوگئی

کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 312 ہوگئی ہے۔
شہر میں ٹریفک حادثے کا تازہ واقعہ گلستان جوہر میں پیش آیا جہاں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے زخمی شخص دم توڑ گیا، حادثےکے بعد واٹر ٹینکر کا ڈرائیور فرار ہوگیا جب کہ مشتعل شہریوں نے واٹر ٹینکر کو آگ لگادی۔
اس سے قبل 2 مختلف حادثات میں 2 خواتین جاں بحق ہوگئیں۔
پہلا واقعہ پیپلز چورنگی کے قریب پیش آیا جہاں تیز رفتار بس کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار خاتون موقع پر ہی جاں بحق ہوگئیں۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بس کے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔
دوسرا حادثہ ماڑی پور فٹبال گراؤنڈ کے قریب پیش آیا جہاں ایک تیز رفتار ٹرک نے سڑک عبور کرتی خاتون کو کچل دیا، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔
ریسکیو ذرائع کے مطابق رواں سال شہر قائد میں ٹریفک حادثات میں 312 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، رواں سال مختلف حادثات میں زخمیوں کی تعداد 3 ہزار 275 ہوگئی ہے۔
ریسکیو ذرائع کے مطابق رواں سال ٹریلر کی ٹکر سے 48 اور واٹر ٹینکرز کی ٹکر سے 31افراد جاں بحق ہوئے، بس کی ٹکر سے 12 اور ڈمپر کی ٹکر سے 5 افراد جاں بحق ہوئے۔