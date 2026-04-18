کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثات میں جاں بحق افرادکی تعداد 312 ہوگئی

کراچی میں  رواں سال ٹریفک  حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 312 ہوگئی ہے۔

شہر میں ٹریفک حادثے کا تازہ واقعہ گلستان جوہر میں پیش آیا جہاں  واٹر ٹینکر کی ٹکر سے زخمی شخص دم توڑ گیا، حادثےکے بعد واٹر ٹینکر کا ڈرائیور فرار ہوگیا جب کہ مشتعل شہریوں نے واٹر ٹینکر کو آگ لگادی۔

اس سے قبل 2  مختلف حادثات میں 2  خواتین جاں بحق ہوگئیں۔

پہلا واقعہ پیپلز چورنگی کے قریب پیش آیا جہاں تیز رفتار بس کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار خاتون موقع پر ہی جاں بحق ہوگئیں۔  پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بس کے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔

دوسرا حادثہ ماڑی پور فٹبال گراؤنڈ کے قریب پیش آیا جہاں ایک تیز رفتار ٹرک نے سڑک عبور کرتی خاتون کو کچل دیا، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔

 ریسکیو ذرائع کے مطابق  رواں سال  شہر قائد میں ٹریفک حادثات میں 312 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، رواں سال مختلف حادثات میں زخمیوں کی تعداد 3 ہزار 275 ہوگئی ہے۔

 ریسکیو ذرائع کے مطابق رواں سال ٹریلر کی ٹکر سے 48 اور واٹر ٹینکرز کی ٹکر سے 31افراد جاں بحق ہوئے، بس کی ٹکر سے 12 اور  ڈمپر کی ٹکر سے 5 افراد جاں بحق ہوئے۔


بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں 24 اپریل تک تمام کلاسز آن لائن ؛ امتحانات ملتوی
پی ٹی اے کی شہریوں کو بائیو میٹرک تصدیق کے عمل سے گریز کی وارننگ
مفت موبائل فون سم کی آڑ میں جعلی سمز کارڈز کے دھندے کا انکشاف
اگلے 12 سے 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان
پنجاب حکومت کا ماحول دوست ٹرانسپورٹ منصوبہ، اے آر ٹی سسٹم آپریشنل کرنے کا فیصلہ
اسلام آباد میں جوس پینے سے 3 افراد کی موت، حقیقت سامنے آگئی
پاکستان میں ذیقعد کا چاند نظر آگیا
طلبا کے لیے اہم خبر! میٹرک کے ملتوی ہونے والے پرچوں کی نئی تاریخ کا اعلان
نریندر مودی کی لیک ویڈیو کی حقیقت سامنے آگئی
کرنسی اسمگلنگ کا انوکھا طریقہ! کھجور کے ڈبوں سے پونے 2 ارب کی ایرانی کرنسی برآمد
مظفرگڑھ: سفاک ملزمان نے گائے کی زبان کاٹ دی
بادامی باغ :لڑکے کیساتھ بدفعلی کی کوشش کرنیوالا ملزم گرفتار
لاہور میں پتنگوں کی بڑی ترسیل ناکام, 2 پتنگ ڈیلرز گرفتار
لاہورمیں گرمی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت 37 ڈگری تک جانے کا امکان
معرکہ حق میں دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کردنگ رہ گیا، ایئر چیف





دلچسپ و عجیب
چین نے 22 ہزار سے زائد ڈرونز ایک ساتھ اُڑا کر عالمی ریکارڈ بنالیا
کیا 30 سیکنڈ میں بتا سکتے ہیں کہ کس گلاس میں سب سے زیادہ جوس ہے؟
پارٹی کیلئے بچے کو تیار کرنیکا انوکھا انداز، ماں مشکل میں پھنس گئی
کینیڈا: یونیورسٹی کا 60 ویں سالگرہ پر انوکھا جشن
امریکا: 55 ٹی شرٹس پہن کر میراتھن میں دوڑنے کا ریکارڈ
مچھروں نے پہلی بار کب اور کس انسان کا خون پیا؟ نئی اور دلچسپ تحقیق
سمندر کی تہہ میں قدرتی لیبارٹری یا مستقبل کی فارمیسی؟ حیرت انگیز دریافت
چاند سے زمین کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟
