اے آر رحمان نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں، کنگنا رناوت

بالی ووڈ اداکارہ اور رکن پارلیمنٹ کنگنا رناوت اور نامور موسیقار اے آر رحمان کے درمیان ایک نیا تنازع سامنے آ گیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق کنگنا رناوت نے الزام عائد کیا ہے کہ اے آر رحمان نے نہ صرف ان کی ہدایت کردہ فلم ایمرجنسی کے حوالے سے ان سے ملاقات سے انکار کیا بلکہ اسے پروپیگنڈا فلم بھی قرار دیا۔

کنگنا نے سوشل میڈیا پر اے آر رحمان کا اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ وہ نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں اور انہیں ان پر افسوس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں سیاسی وابستگی کے باعث انڈسٹری میں تعصب کا سامنا رہتا ہے اور اے آر رحمان اس کی واضح مثال ہیں۔

اداکارہ نے دعویٰ کیا کہ *ایمرجنسی* کو ناقدین اور اپوزیشن رہنماؤں نے سراہا، اس کے باوجود موسیقار کا رویہ منفی رہا۔ یہ تنازع ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اے آر رحمان پہلے ہی فلم *چھاوا* کو تقسیم پیدا کرنے والی فلم قرار دے چکے ہیں۔


