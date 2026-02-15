تازہ تر ین
اہم خبریں, شوبز

کیا ہانیہ کی شادی کی تقریبات شروع ہوگئیں؟ وائرل ویڈیو کی اصل کہانی سامنے آگئی

پاکستان شوبز انڈسٹری کی خوبصورت اداکارہ ہانیہ عامر نے سوشل میڈیا پر اپنی شادی کی وائرل ہونے والی ویڈیو کی اصل کہانی بتا دی۔

گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں اداکارہ ہانیہ عامر کو گلوکار عاصم اظہر کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھا گیا۔

ویڈیو میں دیکھا گیا کہ اداکارہ نے پیلے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا ہے جبکہ ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے اور سر پر  دوپٹہ پہن کر دلہن کی طرح تیار ہیں۔

ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد خبریں گردش کرنے لگیں کہ ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی کی تقریبات شروع ہوگئی ہیں۔

تاہم اس سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ شادی کی خبریں صرف اس ویڈیو سے نہیں بلکہ ایک نجومی کی ہانیہ عامر کی شادی سے تعلق پیشگوئی کے بعد سامنے آئیں جس میں نجومی کی جانب سے اداکارہ کو خبردار کیا گیا تھا کہ وہ اس سال شادی نہ کریں جو ان کیلئے خوش قسمت ثابت نہیں ہوگی۔

سوشل میڈیا پر بے تہاشہ شادی کی خبروں کے بعد اداکارہ نے اپنی سالگرہ کو ہی مہندی کی تھیم پر منانے کا فیصلہ کیا اور سالگرہ میں وہ مہندی کی دلہن بن گئی۔

سوشل میڈیا پر مہندی کی وائرل ہونے والی ویڈیو دراصل اداکارہ کی سالگرہ کی ویڈیو ہے، جس کی مکمل ویڈیو اداکارہ نے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی۔

ویڈیو میں اداکارہ کو اپنی  fake wedding کا کہتے ہوئے بھی دیکھا جاسکتا ہے، جبکہ اداکارہ نے اپنی پوسٹ کے کیپشن میں  لکھا کہ ‘چھپ کے ویڈیو نہیں بناتے نور، یہ بری بات ہوتی ہے۔’


اہم خبریں
ماہ رمضان؛ 17 فروری کو دوربین سے چاند نہ دیکھیں؛ متحدہ عرب امارات نے خبردار کردیا
فیلڈ مارشل کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال
کیا ہانیہ کی شادی کی تقریبات شروع ہوگئیں؟ وائرل ویڈیو کی اصل کہانی سامنے آگئی
سب سے پہلے بنگلہ دیش، نومنتخب طارق رحمان کا اسلام آباد اور دہلی کو پیغام
پاکستانی اسپنرز بھارت کیلیےخطرہ، شاداب اور عثمان طارق کا جادو اتوار کو سر چڑھ کر بولے گا، شعیب اختر
فری لانسرز نے رواں مالی سال کی پہلی ششماہی میں 55 کروڑ ڈالر سے زائد کما لیے، اسٹیٹ بینک
ایران کے ساتھ ڈیل چاہتے ہیں، توقع ہے مذاکرات کامیاب ہوں گے: ٹرمپ
انگلینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو با آسانی 5 وکٹوں سے مات دے دی
پاکپتن :معمولی تلخ کلامی پر ملزموں نے طالبعلم پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی
وفاقی حکومت کا عمران خان کی آنکھ کا علاج خصوصی اسپتال میں کرانے کا اعلان
دھرنے کو بڑھا دیا ہے، جب تک مسئلے کا حل نہیں نکلتا تب تک ہم بیٹھے ہیں، علی امین گنڈاپور
پانچ سال میں 10 لاکھ نوجوانوں کی آئی ٹی سکلز اپ گریڈ کریں گے: شزا فاطمہ
جنوبی افریقاکا نیوزی لینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ
روسی افواج کی یوکرین میں پیش قدمی، ایک ہفتے میں 4 علاقوں پر کنٹرول کا دعویٰ
چیف جسٹس آف پاکستان کا بہاولنگر کے فورٹ عباس جوڈیشل کمپلیکس کا دورہ
خطرناک اور تباہ کن زلزلے کی پیشگوئی، دنیا تباہ ہونے جارہی ہے؟





دلچسپ و عجیب
ایک غلطی نے امریکی شہری کو لاکھوں ڈالر جتوادیے
کیا ریاضی کے اس دلچسپ سوال کا جواب 10 سیکنڈ میں دے سکتے ہیں؟
‘جنیئس’ بچی نے جس نے تہواروں پر ملنے والی رقم سے 3 سال میں کافی زیادہ سونا جمع کرلیا
چور دکان سے زیورات چرا کر گدھے پر بیٹھ کر فرار
اونٹوں کا مقابلہ حسن، خوبصورتی کیلئے بوٹوکس کے استعمال پر کئی اونٹ مقابلے سے باہر
مسافر حادثاتی طور پر غلط پرواز پر سوار ہوکر بالکل مختلف ملک پہنچ گیا
ایک شخص نے ایک گھنٹے 20 منٹ تک کرسی کو تھوڑی میں کھڑے رکھ کر عالمی ریکارڈ بنا دیا
دنیا کا سب سے معمر کاکٹیل
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain